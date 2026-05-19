        Haberler Sağlık LÖSEV'in kahramanları Kıbrıs'ta devletin zirvesinde

        LÖSEV’in kahramanları Kıbrıs’ta devletin zirvesinde

        LÖSEV'in iyileşen kahraman 8 çocuğu, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından ağırlandı. Ziyarette Erhürman, koltuğunu çocuklara devrederken LÖSEV'in Ankara'da bulunan LÖSANTE Hastanesi'ne gelme sözü verdi. Çocuklar ayrıca T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen'i de makamlarında ziyaret etti

        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 15:03 Güncelleme:
        Türkiye’nin farklı illerinden gelen lösemi ve kanseri yenen 8 çocuk, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında LÖSEV’in “Lösemili Çocuklarımızla Dünyayı Geziyoruz” projesi doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) temaslarını tamamladı. Program süresince kültürel ve eğitici etkinliklere katılan LÖSEV kafilesi, Lefkoşa’da üst düzey resmi ziyaretlere katıldı.

        LÖSANTE’YE DAVET EDİLDİ

        Lefkoşa programı kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, LÖSEV heyetini ve beraberindeki çocukları makamında kabul etti. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası ve LÖSEV’in desteklerinin konuşulduğu ziyarette çocuklarla sıcak bir sohbet eden Cumhurbaşkanı Erhürman, ardından onları Cumhurbaşkanlığı makam koltuğuna oturmaya davet etti. Çocuklara, her Kıbrıs ziyaretlerinde kendilerini konuk etmekten mutluluk duyacağını belirten Erhürman’a, LÖSEV annelerinin ürettiği el emeği bebeği ve teşekkür plaketi takdim edildi. LÖSEV’in Ankara’da bulunan LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’ne davetini kabul eden Erhürman, ilk Ankara programında hastaneyi ziyaret etme sözü verdi.

        LÖSEV’Lİ ÇOCUKLARDAN BÜYÜKELÇİ'YE TEŞEKKÜR BELGESİ

        Başkent Lefkoşa’daki temasları kapsamında LÖSEV heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile bir araya geldi. Görüşmede Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında yürütülen çalışmalar ile LÖSEV’in lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklara yönelik projeleri ele alınırken, Büyükelçi Başçeri’ye ziyaret anısına LÖSEV teşekkür belgesi takdim edildi. Görüşmenin ardından Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı’nı ziyaret eden heyet, anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

        ÜNİVERSİTEDE İZ BIRAKTILAR

        Ada turu Kuzey Kıbrıs’ın batı bölgesinde bulunan Lefke’de devam etti. Ziyaret kapsamında çocuklar, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’i makamında ziyaret ederken, üniversitenin LÖSEV gönüllüsü gençlerinin kurduğu “LÖSEV FAYDA Topluluğu” ile de sıcak bir ortamda bir araya geldi. Bu anlamlı günde farkındalığı artırmak amacıyla, LAÜ öğrencilerine yönelik LÖSEV'in çalışmaları ve kanserle mücadelesi hakkında seminer verildi. Kampüs gezisinin en unutulmaz anları ise çocukların LÖSEV FAYDA Topluluğu öğrencileriyle kaynaştığı etkinliklerde yaşandı. Gençler ve çocuklar, 'Dünyayı Renklendiriyoruz' adlı duvar boyama etkinliğinde fırçaları hep birlikte ellerine aldılar. Şarkılar söyleyip coşkuyla dans eden ekip, kampüste özel olarak ayrılan LÖSEV duvarını löseminin farkındalık rengi turuncuya boyayıp, dev harflerle "UMUT VARSA İYİLEŞME DE VARDIR!" yazısını resmederek LAÜ'de kalıcı ve umut dolu bir iz bıraktı.

