Hindistan’da, geçen yıl lotodan 842 bin dolar kazanan 66 yaşındaki Rathnakaran Pillai, o parayla yaşadığı Kilimanur’da arsa satın aldı.
Ocak 2018’de lotodan kazandığı parayla satın aldığı, Krişna tapınağının yakınlarındaki arsada sebze yetiştirmek isteyen Pillai, arsasında altın sikke dolu bir çömlek buldu.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Travancore Krallığı'na ait olduğu düşünülen 2500´den fazla sikkeyi bulan Pillai, durumu yetkililere bildirdi.
Uzmanlar sikkeleri teslim alarak çalışma başlattı. 20 kilogram ağırlığındaki altın, gümüş ve bakır sikkeleri yetkililere teslim eden Pillai'ye ödül verileceği belirtildi.
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