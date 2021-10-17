ALTI ÇOCUK ANNESİ

Öte yandan popun kraliçesinin kızı Lourdes Leon, kişisel antrenör ve aktör Carlos Leon ile ilişkisinden dünyaya gelmişti. Madonna'nın 2000-2008 yılları arasında evli kaldığı yönetmen Guy Ritchie'den de Rocco adında bir oğlu bulunuyor.

Ünlü yıldızın, ayrıca evlat edindiği David Banda, Mercy James ile ikizler Estere ve Stelle Ciccone olmak üzere toplam altı çocuğu bulunuyor.