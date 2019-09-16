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Louvre Hotel Group Şam'da 2 lüks otel açmaya hazırlanıyor

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2015 yılında Çin devlet şirketi Jin Jiang International Holdings'in satın aldığı Fransa merkezli Louvre Hotel Group, gelecek yıl Şam'da Golden Tulip ve Royal Tulip markalarıyla hizmet vermeye başlayacak. Firma, Suriye'nin yeniden inşası sürecinde Şam'a dünyanın dört bir yanından iş insanlarının gelmesini bekliyor. Louvre'un yerel ortağı Nazha Investments Group söz konusu otellerin yer alacağı binaların rehabilitasyonu için 19 milyon dolar harcadıklarını açıkladı.

suriye şam

Suriye'de bir yandan ülkenin kuzeyinde yerel ve küresel güçlerin satranç oyunu devam ederken diğer yandan ülkenin yeniden inşası için çalışmalara başlandı. Bu yeniden inşayı bir fırsat olarak gören Çinli Jin Jiang International Holdings'in sahibi olduğu Fransa merkezli otel grubu Louvre Hotel Group Suriye'nin başkenti Şam'da iki lüks otel açmaya hazırlanıyor. Royal Tulip ve Golden Tulip markalarıyla gelecek yıl Şam'da faaliyet göstermeye başlayacak Louvre Hotel Group, söz konusu otelleri Suriyeli Nazha Investments Group(NIG) ile işletecek. 

Financial Times'ın haberine göre Fransız şirket, özellikle ülkenin yeniden inşası sürecinde Şam'a dünyanın bir çok yerinden iş insanlarının gelmesini bekliyor. Bu sebeple güvenlik risklerine rağmen iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de yatırım yapan ilk uluslararası otel işletmecisi oldu. 

2010'DA 9 MİLYON YABANCI ZİYARET ETMİŞTİ

Savaş öncesi turizm Suriye için önemli bir gelir sağlıyordu. Suriye Turizm Bakanlığı verilerine göre 2010 yılında ülkeyi 9 milyon turist ziyaret etmişti. Turizmin yarattığı istihdam ise 259 bin seviyesindeydi.  

Suriye'de Beşşar Esad ve rejimine bağlantılı kişilere yönelik, sivil ölümlerdeki sorumluluğu sebebiyle uluslararası yaptırımlar uygulanıyor. Ancak ülkeye turizm yatırımı yapmak isteyen şirketlerin önünde herhangi bir yasal engel bulunmuyor. NIG Yönetim Kurulu Başkanı Mounzer Nasa konuyla ilgili yaptığı açıklamada Royal Tulip ve Golden Tulip markalarıyla hizmet verecek iki otelin bulunduğu binaları rehabilite etmek için 19 milyon dolar harcadıklarını bildirdi. 

'TURİSTLERİ DE AĞIRLAYACAĞIZ'

NIG ile ilk işbirliği anlaşmasını 3.5 yıl önce imzaladıklarını açıklayan Louvre Hotel Group Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Başkanı Amine Moukarzel, Louvre'un otellere 'Avrupalı genel müdürler' atayacağını ve personel alımı ve eğitiminden bizzat sorumlu olacaklarını belirtti. Şu anda şehirde çok fazla 4 ve 5 yıldızlı otel bulunmaması nedeniyle yüksek doluluk oranları beklediklerini söyleyen Moukarzel "Zor dönemlerde uluslararası ziyaretçilerin misafir edilmesi gerekiyor. Şu anda diplomatlar ve yardım kuruluşu çalışanları Şam'da kalıyor. Gelecekte turistleri de ağırlayacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Moukarzel burada otel açmanın politik bir karar olmadığını sözlerine ekledi.

Golden Tulip ve Royal Tulip markalı oteller iç savaş çıkmadan önce de Şam'da faaliyet gösteriyordu. Dünya genelinde 1.500 civarında otel işleten Louvre Hotel Group 2015 yılında Çin devlet şirketi Jin Jiang International Holdings tarafından satın alındı. Grubun Ortadoğu'da 67 oteli bulunuyor. 

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