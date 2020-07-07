Louvre Müzesi açıldı

Dünyanın en büyük sanat müzesi olan Louvre Müzesi, Paris'teki normalleşme süreci kapsamında kapılarını tekrar ziyaretçilere açtı. 2 Mart'ta kapanan müzede bazı galeriler sosyal mesafe sağlanamayacağı gerekçesiyle kapalı kalmaya devam ederken, antika koleksiyonu ve 'Mona Lisa' gibi önemli sanat eserlerinin sergilendiği bölümlere ziyaretçi alınacak.

350 binden fazla eserin bulunduğu Louvre Müzesi'ni her yıl yaklaşık 10 milyon kişi ziyaret ediyor. Müzenin koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olduğu dönemdeki zararı yaklaşık 40 milyon Avro.

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