Lübnan bayrağı nedir? Lübnan bayrağının üzerinde hangi semboller ve renkler var, anlamı ne?

Merkezdeki yeşil sedir figürü, İncil ve Fenike metinlerinde geçen “Tanrı’nın sedirleri” ifadesine doğrudan atıf. Bayrağın Pantone kodları Savunma Bakanlığı genelgesinde sabit: kırmızı 186 C, yeşil 355 C. Uluslararası törenlerde bu değerlerden sapma, resmî protokol ihlali kabul ediliyor.

Kırmızı şeritlerin boyu beyaz bandın yarısı; sedir ağacının genişliği bayrak uzunluğunun üçte biri. Bu ölçüler, Anayasa’nın değiştirilemez 5. maddesine atfen Bayrak Yasası’nda net şekilde kaydedildi. Sembolün kontursuz olması uzun yıllar süren tasarım tartışmalarının sonucu; böylece sedir, herhangi bir ek armaya gerek kalmadan tek bakışta ayırt edilebiliyor. 1940’ların ortasında Fransız manda yönetiminin trikoloru üzerinde denenen sade sedir prototipi, bağımsızlık ilanıyla birlikte kırmızı-beyaz-kırmızı formata evrildi. Sovyet blok döneminde bile Lübnan diasporası bu renkleri Avrupa meydanlarında taşımaya devam etti. Günümüzde Katar Dünya Kupası’ndan Birleşmiş Milletler koridorlarına kadar ne zaman Lübnan heyeti sahneye çıksa aynı renkler izleyiciyi karşılıyor. Ticari marka kurumsal kimlik kılavuzlarında sedir figürünün imzası, ülkenin turizm ve gıda ihracatı tanıtımında ortak görsel kimlik olarak öne çıkıyor.

REKLAM LÜBNAN BAYRAĞI NEDİR? Lübnan bayrağı, üst ve alt kırmızı bantlar ile ortadaki daha geniş beyaz bandın kesintisiz birleşiminden oluşan, 2:3 oranlı dikdörtgen bir tasarım. Sembol olarak yalnızca beyaz şerit üzerine konumlandırılan yeşil sedir ağacı yer alıyor; ağacın kökleri beyaz zemine değmiyor ve dal simetrisi merkez eksene göre dengeleniyor. Bayrak, 1943 Bağımsızlık Bildirgesi’nin ilanından beş gün sonra Meclis’te oy birliğiyle kabul edildi; ilk resmi göndere çekilişi aynı gün Beyrut hükümet binasında yapıldı. Tasarıma imza atan milletvekili Henri Pharaon, “rengârenk arma karmaşasından uzak, tek bakışta tanınacak çağdaş bir kimlik” hedeflediğini kayıtlara geçirdi. Başkentteki Saray Meydanı direğinde dalgalanan orijinal kumaş parçaları, bugün Millî Müze’de cam muhafaza içinde sergileniyor. Beyrut Limanı patlaması sonrası 2020’de düzenlenen anma töreninde de aynı orijinal bayrak, saygı duruşu sırasında tören alanına getirildi. REKLAM LÜBNAN BAYRAĞI ANLAMI Kırmızı, Osmanlı egemenliğine karşı Druze ve Maruni birliklerinin 19’uncu yüzyıldaki direnişinde hayatını kaybedenleri sembolize ediyor; aynı zamanda kanı ve fedakârlığı temsil ediyor. Beyaz, Lübnan Dağı’nın yılın yarısında karla kaplanan zirvelerini, barış ve saflık idealini yansıtıyor. Yeşil sedir, Biblos kıyılarından Fenike gemilerine uzanan ticaret tarihinin ve kutsal metinlerde anılan “sonsuz yaşam” metaforunun somut işareti. Maronit Kilisesi litürjisinde sedir, Tanrı ile antik halklar arasındaki dayanıklı bağı temsil eder; hükümet açıklamalarında bu kültürel atfın vurgulanması ülke içindeki çok inançlı yapının ortak paydası olarak görülüyor.

LÜBNAN BAYRAĞI RENGİ Savunma Bakanlığı’nın yayımladığı kılavuzda kırmızı Pantone 186 C, yeşil Pantone 355 C hex karşılığı #C8102E ve #007A33 olarak kayıtlı. Bayrak üreticileri bu kodlardan ±2 Delta-E’den fazla sapma gösterirse ihale dışı kalıyor. Beyaz bant için optik beyaz iplik tercih ediliyor; polyester kumaşlarda UV stabilizatörü zorunlu. Dış mekân direklerindeki bayraklar, Akdeniz tuzlu rüzgârına karşı birinci sınıf denizcilik dikiş ipiyle hazırlanıyor; resmi ihale şartnamesi dört satır overlok kullanımı öngörüyor. LÜBNAN BAYRAĞINDA HANGİ SEMBOLLER VAR? Tek sembol yeşil sedir ağacı. Sedirin eni, bayrak uzunluğunun üçte biri; boyu, beyaz bandın iki katı. Ağacın gövdesi kalın hatlı değil; yaprak uçları hafifçe yukarı kıvrık çiziliyor. 1989 protokolünde ağacın alt sınırı ile beyaz şerit alt kenarı arasında bırakılacak boşluk ölçüsü 1/20 bayrak yüksekliği olarak güncellendi. Bu detaya uymayan özel üretimler gümrükten geri çevriliyor. Uluslararası spor formalarında, TV yayını netliği için sedir konturuna 1-piksel iç gölge eklenmesine izin verildi; bu düzenleme Tokyo 2020 Olimpiyatları öncesinde kabul edildi.