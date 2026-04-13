        Lübnan Cumhurbaşkanı: Ateşkesin sağlanmasını umuyoruz | Dış Haberler

        Lübnan Cumhurbaşkanı: Ateşkesin sağlanmasını umuyoruz

        Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile yarın Washington'da yapılması planlanan toplantıda, doğrudan müzakerelerin başlatılması amacıyla ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya varılmasını umduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 19:26 Güncelleme:
        Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'yi kabul etti.

        Görüşmede Avn, yarın Washington'da yapılması planlanan toplantıda, doğrudan müzakerelerin başlatılması amacıyla ateşkesin sağlanmasını umduklarını belirtti.

        Lübnan ile İsrail arasında doğrudan müzakerelere geçilmesinin hedeflendiğini dile getiren Avn, bu sürecin Lübnanlı bir müzakere heyeti tarafından yürütüleceğini ve nihai amacın düşmanlıkların sona erdirilmesi ile özellikle güneyde olmak üzere ülke genelinde istikrarın sağlanması olduğunu ifade etti.

        Sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak için mevcut bir fırsat bulunduğunu kaydeden Avn, bunun tek taraflı olamayacağını, İsrail’in de Lübnan ve uluslararası çağrılara yanıt vererek saldırılarını durdurması ve müzakere sürecine katılması gerektiğini vurguladı.

        Avn, İsrail'in 1982'den bu yana Lübnan'a karşı yürüttüğü savaşların hedeflerine ulaşamadığını belirterek, askeri yöntemlerin çözüm getirmediğini, diplomatik yolların her zaman en etkili çözüm olduğunu dile getirdi.

        İtalya’nın doğrudan Lübnan-İsrail müzakerelerine ev sahipliği yapma isteğini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Avn, müzakerelerin yalnızca Lübnan devleti tarafından yürütüleceğini ve bunun egemenlik meselesi olduğunun altını çizdi.

        Cumhurbaşkanı Avn ayrıca, Rafik Hariri Havalimanı başta olmak üzere kara ve deniz sınır kapılarında silah kaçakçılığı ve yasa dışı para akışını önlemek için güvenlik önlemlerinin artırıldığını, ordunun ve diğer güvenlik birimlerinin bu konuda sıkı denetim uyguladığını ifade etti.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eski eşini ve kızını katletmişti! Cani böyle yakalandı!

        İstanbul Zeytinburnu'nda, 19 yaşındaki öz kızını ve bir yıl önce boşandığı eski eşi 39 yaşındaki Türkan Bildik'i silahla öldüren şüpheli 53 yaşındaki Ercan Şevgin, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Sultangazi'de saklandığı arkadaşının evinde yakalandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Ölüm koçu olacak
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?