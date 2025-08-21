Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Lübnan'da Filistin kamplarındaki silahlar toplanıyor | Dış Haberler

        Lübnan'da Filistin kamplarındaki silahlar toplanıyor

        Lübnan'da, Filistin kamplarındaki silahların teslimine yönelik ilk aşamanın bugün başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 18:59 Güncelleme: 21.08.2025 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lübnan'da Filistin kamplarındaki silahlar toplanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Büyükelçi Ramiz Dımaşkiyye, Filistin kamplarındaki silahların teslimine yönelik ilk aşamanın bugün başlatıldığını açıkladı.

        Dımaşkiyye yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'da yer alan Filistin kamplarındaki silahların teslimine yönelik sürece dair detaylara yer verdi.

        Silahların teslim edilmesi sürecine ilişkin ilk aşamanın bugün başkent Beyrut’taki Burc el-Beracine Mülteci Kampı'nda başladığını belirten Dımaşkiyye, işlemin, devletin silahları kendi tekelinde toplama kararının uygulanması çerçevesinde yapıldığını ifade etti.

        Dımaşkiyye, önümüzdeki haftalarda Burc el-Beracine ve diğer kamplarda yeni silah gruplarının teslim alınmasıyla sürecin devam edeceğini kaydetti.

        REKLAM

        Söz konusu silahların teslimi sürecinin geçmişiyle ilgili bilgi veren Dımaşkiyye, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında 21 Mayıs 2025'te yapılan zirvede, Lübnan'ın tüm toprakları üzerindeki egemenliğinin hakim kılınması, devlet otoritesinin sağlanması ve silahların devlet tekeline alınması ilkesinin uygulanmasını teyit eden kararların hayata geçirilmesi kapsamında gerçekleştiğine dikkati çekti.

        Dımaşkiyye ayrıca, bu adımın 23 Mayıs 2025’te Başbakan Nevvaf Selam başkanlığında yapılan Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi ortak toplantısında alınan kararların uygulanması kapsamında atıldığını belirtti.

        Lübnan ordusuna ait askeri araçlar, Filistinlilerin silah teslim süreci başlarken Burç el-Beracine Mülteci Kampı'na girerek geniş güvenlik önlemleri aldı. Lübnan ordusu askerleri kampın içinde konuşlandı.

        Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 21 Mayıs'ta gerçekleştirdikleri toplantıda Lübnan’ın egemenliğini ve silahın sadece devlette olması konusunu ele almıştı.

        Avn, Filistin mülteci kamplarındaki silahlanma konusunu incelemek üzere ortak komitelerin kurulduğunu ve bu komitelerin haziran ayı itibarıyla çalışmalarına başlayacağını açıklamıştı.

        Lübnan'ın başkenti Beyrut ve diğer bölgelerde bulunan 12 kampta toplamda 200 binin üzerinde Filistinli, 1948'den beri mülteci olarak yaşam mücadelesi veriyor.

        Lübnan ile Filistinli gruplar arasında 1969'da yapılan Kahire Anlaşması'na göre, kampların iç güvenliği Filistinli gruplarca sağlanırken, giriş ve çıkışlar ise Lübnan ordusunun denetiminde bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        21 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        21 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        “Kamu işveren heyetine çağrımız hakeme başvurması”
        “Kamu işveren heyetine çağrımız hakeme başvurması”
        Kan donduran çete cinayetleri
        Kan donduran çete cinayetleri
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        Ölümle biten tesadüf! Sürücüleri kardeş olan iki TIR çarpıştı!
        Ölümle biten tesadüf! Sürücüleri kardeş olan iki TIR çarpıştı!
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        Malazgirt'te Sultan Alparslan ruhu!
        Malazgirt'te Sultan Alparslan ruhu!
        Lavrov: Putin, Zelenskiy'le görüşmeye hazır
        Lavrov: Putin, Zelenskiy'le görüşmeye hazır
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Otobüs uçağı solladı!
        Otobüs uçağı solladı!
        İşte mükemmel çikolatanın formülü
        İşte mükemmel çikolatanın formülü
        110 milyar liralık dev yatırım
        110 milyar liralık dev yatırım
        Kartal, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Kartal, İsviçre'de avantaj peşinde!
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Samsunspor, Panathinaikos karşısında!
        Samsunspor, Panathinaikos karşısında!