Lübnan: İsrail ile normalleşme söz konusu değil

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, silahın yalnızca devletin elinde bulunmasına ilişkin kararın alındığını ve bundan geri dönüş olmadığını belirterek İsrail ile de normalleşmenin şu an için söz konusu olmadığını belirtti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut’ta Arap ve Uluslararası İlişkiler Konseyinden bir heyetle görüştü.

Görüşmede Avn, “Silahın yalnızca devletin elinde bulunmasına ilişkin karar alınmıştır ve bundan geri dönüş yoktur. Savaş ve barış kararı Bakanlar Kurulunun yetkisindedir." dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlallerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"İsrailliler, askeri bir önemi olmayan ülkeye ait 5 tepe üzerinde işgalini sürdürerek şu ana dek (Lübnan) ordunun tam olarak konuşlanmasını engelliyor. İsrail, uluslararası kararları ihlal etmeyi sürdürmek için asılsız gerekçeler uydurmaya devam ediyor."

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Cumhurbaşkanı Avn, İsrail’in bu tutumunun sadece 1701 sayılı BM kararının uygulanmasını engellemekle kalmadığını saldırıları ve gerginliği sürdürdüğünü kaydetti.