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        Haberler Dünya Lübnan: İsrail ile normalleşme söz konusu değil | Dış Haberler

        Lübnan: İsrail ile normalleşme söz konusu değil

        Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile normalleşmenin şu an söz konusu olmadığını ifade ederken "İsrail, uluslararası kararları ihlal etmeyi sürdürmek için asılsız gerekçeler uydurmaya devam ediyor." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 19:58 Güncelleme: 11.07.2025 - 19:58
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        "İsrail ile normalleşme söz konusu değil"
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        Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, silahın yalnızca devletin elinde bulunmasına ilişkin kararın alındığını ve bundan geri dönüş olmadığını belirterek İsrail ile de normalleşmenin şu an için söz konusu olmadığını belirtti.

        Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut’ta Arap ve Uluslararası İlişkiler Konseyinden bir heyetle görüştü.

        Görüşmede Avn, “Silahın yalnızca devletin elinde bulunmasına ilişkin karar alınmıştır ve bundan geri dönüş yoktur. Savaş ve barış kararı Bakanlar Kurulunun yetkisindedir." dedi.

        Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlallerine ilişkin ise şunları kaydetti:

        "İsrailliler, askeri bir önemi olmayan ülkeye ait 5 tepe üzerinde işgalini sürdürerek şu ana dek (Lübnan) ordunun tam olarak konuşlanmasını engelliyor. İsrail, uluslararası kararları ihlal etmeyi sürdürmek için asılsız gerekçeler uydurmaya devam ediyor."

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        Cumhurbaşkanı Avn, İsrail’in bu tutumunun sadece 1701 sayılı BM kararının uygulanmasını engellemekle kalmadığını saldırıları ve gerginliği sürdürdüğünü kaydetti.

        Avn ayrıca, “İsrail ile normalleşme, mevcut Lübnan dış politikasında söz konusu değil.” ifadelerini kullandı.

        ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

        Barrack, 27 Haziran'da konuk olduğu Al Arabiya televizyonunda, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Hizbullah'ın askeri kanadı tamamen ortadan kalkmalı. Siyasi kısmı değil ama askeri yapısı kabul edilemez. Silahsızlanma için takvim belirlenmeli, mesela Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeli." ifadelerini kullanmıştı.

        Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım da 6 Temmuz'da Aşura töreninde yaptığı konuşmada Hizbullah’ın silahları teslim etme çağrılarına, İsrail’in Lübnan’daki saldırıları son bulmadan yanıt vermeyeceğini söylemişti.

        İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

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