Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Lübnan LBC televizyonu: ABD, Beyrut Büyükelçiliğindeki onlarca çalışanını tahliye etti | Dış Haberler

        Lübnan LBC televizyonu: ABD, Beyrut Büyükelçiliğindeki onlarca çalışanını tahliye etti

        Lübnan'da yayın yapan LBC televizyonu, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinde görevli onlarca çalışanın tahliye edildiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 16:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "ABD, Lübnan'daki çalışanlarını tahliye etti"

        LBC'nin haberine göre, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinde görevli onlarca çalışan bugün Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı üzerinden ülkeden ayrıldı.

        Haberde, tahliyenin muhtemel gelişmeler doğrultusunda ihtiyati bir tedbir kapsamında gerçekleştirildiği, gelişmeyle ilgili ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin bir açıklama yapabileceği ifade edildi.

        ABD’nin Beyrut Büyükelçiliğinden ise henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yanından ayırmadığı kuzusunu parka da misafirliğe de götürüyor

        Antalyanın Aksu ilçesinde üçüz doğan ve annesinin ilgilenmediği kuzuyu bebek gibi büyüten Meliha Erten, "Naciye" ismini verdiği kuzuyu parkta salıncakta sallıyor, misafirliğe gittiğinde yanında götürüyor. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Emirhan Topçu'dan kötü haber!
        Emirhan Topçu'dan kötü haber!
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        "Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık"
        "Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık"
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu... Vahşetini anlattı!
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu... Vahşetini anlattı!
        LGS için ikili kontenjan modeli
        LGS için ikili kontenjan modeli
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları