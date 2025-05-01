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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Luca Banchi: Seriyi beşinci maça taşımak istiyoruz - Basketbol Haberleri

        Luca Banchi: Seriyi beşinci maça taşımak istiyoruz

        Anadolu Efes'in başantrenörü Luca Banchi, Panathinaikos AKTOR mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 19:48 Güncelleme: 01.05.2025 - 19:48
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        "Seriyi beşinci maça taşımak istiyoruz"
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        Basketbol THY Avrupa Ligi play-off serisi dördüncü maçında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u konuk edecek Anadolu Efes'in başantrenörü Luca Banchi, 2-1 geride oldukları seriyi beşinci maça taşımak istediklerini söyledi.

        İtalyan başantrenör, yarın saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabakayla ilgili lacivert-beyazlı kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

        Taraftar desteğine vurgu yapan Banchi, "Böyle serileri oynarken maçtan maça oyununuzu yenilemeniz gerekir. Dün oynadığımız maç çok zorlu ve oyun olarak çok yakın geçti. Şimdi oyunun yönünü yeniden kendimize doğru çevirmek istiyoruz. Bu seviyede böyle rakiplerle basketbol oynarken bazı detayları ayarlamanız veya düzeltmeniz gerekir, her detay çok önemli olabilir. Taraftarlarımızın da desteğiyle çok iyi bir performans sergileyerek maçı kazanmak ve seriyi beşinci maça taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Milli forvet oyuncusu Ercan Osmani ise karşılaşmayla ilgili "Serinin dördüncü maçına çıkıyoruz. Maalesef evimizdeki ilk maçı kaybettik ama şimdi bu maçı unutup öncelikle seriyi yeniden eşitlemeliyiz. Bunu yapacak gücümüz hiç şüphesiz var. Her iki takım da çok güçlü ve birbirini çok iyi tanıyor. Böyle üst seviyedeki maçların sonuçlarını küçük detaylar belirliyor. Şimdi dördüncü maça çok iyi konsantre olmalıyız. Yaptığımız hataları tekrarlamamalı ve 40 dakika boyunca mücadeleyi bırakmamalıyız. Seyircimizin de desteği ile birlikte bu maçtan galip ayrılacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

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