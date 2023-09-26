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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Lucas Torreira: Aklıma Hulk geldi! - Galatasaray Haberleri

        Lucas Torreira: Aklıma Hulk geldi!

        Galatasaray'da Lucas Torreira, 1-0'lık İstanbulspor galibiyetinin ardından konuştu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.09.2023 - 22:43 Güncelleme: 26.09.2023 - 22:43
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        "Aklıma Hulk geldi!"
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        Torreira'nın açıklamaları şöyle:

        "Çok mutluyum. Zor maçlar oluyor, üst üste maçlar oluyor. Birçok dakika oynamamız gerekiyor. Maçlar arasında da çok çalışıyoruz. En üst seviyede devam etmeliyiz ligde. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmalıyız. Bugün biraz yorgun gözükmüş olabilirim ama sebebi dediğim şeyler. Yine de elimden geleni yapıyorum."

        "Çok fazla mücadele etmemiz gerekiyor ama geniş bir kadromuz var, oyuncularımız çok kaliteli. Yeni gelen arkadaşlarımızla birbirimize alışıyoruz, arkadaşlarımız hocamız da alışıyor. Hafta sonu önemli bir maçımız var. Milli araya kadar bu tempoda devam etmemiz gerekecek. Geçen sene şampiyon olurken de böyle çalışıyorduk. Bu formaya gereken saygıyı göstermeye çalışıyoruz."

        "Maç önünde Hulk benzetmesi aklıma gelmişti. Çok polemik yaratmak istemiyorum. Lig çok mücadeleci ve kaliteli bir lig. Zeminin, sahaların daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Benim geldiğim yerde de sahalar çok iyi değildir. Biz orada keyif almaya çalışırız. Taraftar gelmiş, destek oluyordur. Hep birlikte keyfini çıkarmaya çalışırız. En önemlisi de budur."

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