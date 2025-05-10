Lucas Torreira: Biz Galatasaray'ız

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira, galibiyeti değerlendirdi.

"BİZ GALATASARAY'IZ"

Uruguaylı yıldız futbolcu, yaptığı paylaşımda "Kalbimizle ve büyük bir tutkuyla önemli bir zafer kazandık. Biz Galatasaray'ız" ifadesini kullandı.