Lucas Torreira: Biz Galatasaray'ız
Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira, 2-0'lık Trabzonspor galibiyetinin ardından sosyal medya paylaşımında, "Biz Galatasaray'ız" dedi.
Giriş: 10.05.2025 - 23:03 Güncelleme: 10.05.2025 - 23:03
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira, galibiyeti değerlendirdi.
"BİZ GALATASARAY'IZ"
Uruguaylı yıldız futbolcu, yaptığı paylaşımda "Kalbimizle ve büyük bir tutkuyla önemli bir zafer kazandık. Biz Galatasaray'ız" ifadesini kullandı.
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