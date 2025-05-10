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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Lucas Torreira: Biz Galatasaray'ız - Galatasaray Haberleri

        Lucas Torreira: Biz Galatasaray'ız

        Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira, 2-0'lık Trabzonspor galibiyetinin ardından sosyal medya paylaşımında, "Biz Galatasaray'ız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 23:03 Güncelleme: 10.05.2025 - 23:03
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        "Biz Galatasaray'ız"
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira, galibiyeti değerlendirdi.

        "BİZ GALATASARAY'IZ"

        Uruguaylı yıldız futbolcu, yaptığı paylaşımda "Kalbimizle ve büyük bir tutkuyla önemli bir zafer kazandık. Biz Galatasaray'ız" ifadesini kullandı.

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