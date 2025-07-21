Lucas Torreira: Galatasaray her zaman Torreira'nın önündedir

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Bein Sports'a açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN ASLA KOLAY MAÇ YOK" Torreira'nın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde: Kamp değerlendirmesiyle başlayan Uruguaylı yıldız, "Dört yıldır Avusturya'ya geliyoruz. Alıştık, burada rahatız. İyi bir dönem geçiriyoruz. Fizik ve taktik olarak gelişiyoruz. Önümüzde de önemli bir maç var Cagliari'ye karşı. O maça da hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Bizim için asla kolay maç yok. 3 sene üst üste şampiyon olduk ama her biri inanılmaz bir mücadeleydi. Her kulvarda yüz yüzümüzü vermek zorundayız." dedi. REKLAM

"GALATASARAY'I HER ZAMAN TORREİRA'NIN ÖNÜNE KOYARIM" "Türkiye Ligi'nde oynadığın pozisyonda senden iyisi var mı?" sorusuna yanıt veren Lucas Torreira, "Mutlaka vardır. Çok ilgilenmiyorum. Önemli olan takım, takım için mücadele etmek. Galatasaray, benim evim. Takımın ve hocanın güvenini kazanmak, takım için mücadele etmek benim değer verdiğim şeyler. Galatasaray'ı her zaman Torreira'nın önüne koyarım ve bu sene de aynısını yapacağım." şeklinde konuştu.

"HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ BU YIL DA EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ" Yeni sezon değerlendirmesinde bulunan 29 yaşındaki futbolcu, "Bu sene doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Önemli oyuncuları da kaybettik. Yerlerini doldurmak kolay değil. Genç ve yeni oyuncular da geliyor. Bu sezon yine zor olacak. Rakiplerimiz de transferler yapıyorlar. Galatasaray'ı en üste çıkarmak için çabalacağız. Her zaman olduğu gibi bu yıl da en iyisini yapacağız. İşimi çok seviyorum. Galatasaray'ı, bu ülkeyi, insanları seviyorum. 3 senede burada çok güzel vakit geçirdim. Bu formayı her seferinde keyifle giymeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"BU KULÜBÜ ÇOK TANIYAN VE KENDİNİ BURAYA ADAYAN BİR İNSAN" Teknik direktör Okan Buruk hakkında konuşan Torreira, "Çok iyi bir insan. Herkes tarafından seviliyor. Bu kulübü çok tanıyan ve kendini bu kulübe adayan bir insan. Tüm oyuncular onun için ölümüne mücadele etmeye hazır. Hep güzel bir iletişimimiz oldu. En iyi dileklerim her zaman onunla olacak." dedi. REKLAM

"MARİO'NUN GELİŞİ ÇOK DEĞİŞTİRDİ" Geçtiğimiz sezondaki skor katkısına değinen tecrübeli orta saha, "Mario'nun gelişi çok değiştirdi. Onun kaliteli ve deneyimi ile ilgili. Onun gelmesiyle daha çok rakip ceza sahasına girmeye, gol atmaya ve asist yapmaya başladım. Hocam, savunmada da görevlerim olduğunu hatırlatmaya başladı. Gol sayısına alışık değilim, şaşırdım. Önceliğim takıma yardımcı olmak. Mario ve Gabi ile güzel bir orta sahamız var." şeklinde konuştu.

"ŞU ANDA GALATASARAY'DAYIM, GELECEKTE NE OLUR BİLEMEM" Geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunanan Lucas Torreira, "Bu seviyede, bu büyük liglerde oynamak mutluluk verici. Mutlu ve güvende hissettiğim ortamda kendimi iyi hissediyorum. Burada çok sevdiğim insanlar var. İstanbul'u ve Türkiye'yi çok seviyorum. Burası inanılmaz bir yer. Bu sene de zor bir sene bizi bekliyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Ama bu seviyede oynamayı heyecanla bekliyoruz. Şu anda Galatasaray'dayım, gelecekte ne olur bilemem ama ben şu anın keyfini çıkartıyorum." dedi.

"ÇOK BÜYÜK KALECİLERLE ÇALIŞTIM AMA MUSLERA'NIN YERİ AYRI" Muslera'nın takımdan ayrılmasıyla ilgili konuşan Uruguaylı yıldız, "Çok büyük kalecilerle çalıştım ama Nando'yu ayrı bir yere koymam gerekiyor. Çünkü çok yardımı oldu. Zor anlarda arkadaşlarınızın önemli olduğunu fark ediyorsunuz. Kaptandan da öteydi. Herkesin her derdi ile yanında oluyordu. Çok özleyeceğiz. Dünyanın öbür yanında da olsa onunla iletişim kurmaya devam edeceğiz. Beni buraya getirdiği için müteşekkirim." sözlerini sarf etti.