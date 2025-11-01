Habertürk
        Lucas Torreira: Hayatımı Galatasaray'a adadım

        Lucas Torreira: Hayatımı Galatasaray'a adadım

        Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira, 0-0 berabere kaldıkları Trabzonspor maçının ardından Sarı Kırmızılılar'daki kariyerine ilişkin, "Hayatımı Galatasaray'a adadım" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2025 - 22:58 Güncelleme: 01.11.2025 - 22:58
        "Hayatımı Galatasaray'a adadım"
        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "DÜZELTMEMİZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

        Maçı değerlendiren Torreira, "Çok zor maç olacağını biliyorduk. Trabzonspor'un bizi zorlayacağını, iyi takım olduğunu biliyorduk. Ne oynadıklarını iyi biliyorlar. Ceza sahasına iyi giriyorlar. Tüm hafta bunlara çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Onlar puan farkını kapatmak, biz açmak istiyorduk. Şimdi düzeltmemiz gereken çok şey var. Bir sonraki maçlarda daha iyisini yapacağız." dedi.

        "HAYATIMI GALATASARAY'A ADADIM"

        Galatasaray'ın hayatındaki anlamını ifade eden Uruguaylı, "Galatasaray'da 4. senem. Hayatım oldu tamamen. Takım arkadaşlarım, yönetim, teknik ekip, herkes değerli. Hayatımı buraya adadım. Yanımda olmaları değerliydi. Çok büyük destek gördüm. Çok mutluyum burada. Kariyerimin en önemli dönemlerinden birisi. Bu formayı giydiğim için mutluyum. Uruguaylılar böyledir, hayatlarını giydikleri formaya adarlar."diyerek sözlerini tamamladı.

