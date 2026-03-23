Lucas Torreira: Milli Takım'da olmamak beni çok kötü etkiliyor

Dünya Kupası öncesi 27 Mart Cuma Günü İngiltere ve 31 Mart Salı Günü Cezayir'le hazırlık maçına çıkacak olan Uruguay Milli Takımı'nda kadroya çağırılmayan tecrübeli oyuncu Lucas Torreira, Uruguay basınından Ovacion'a açıklamalarda bulundu.

"MİLLİ TAKIM'DA OLMAMAK BENİ ÇOK KÖTÜ ETKİLİYOR"

Dünya Kupasına kısa süre kala Uruguay Milli Takımı'nda yer almamasının kendisini derinden etkilediğini belirten Torreira, "Gerçekçi olmaya çalışıyorum ama Dünya Kupası çok yakın. 35 kişilik ön listede bile olmamak, ya hocanın beni beğenmediği ya da daha iyi oyuncular olduğunu düşündüğü anlamına geliyor. Bu anlaşılabilir ama beni çok etkiliyor. Milli takımda olmamak beni gerçekten çok kötü hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

"GEÇMİŞTE GEÇİRDİĞİM ZOR GÜNLERİ ŞU ANDA GURURLA HATIRLIYORUM"

Kariyerinin başındaki zorlu günlere değinen Torreira, İtalya’daki ilk yıllarını unutamadığını söyledi. Ehliyeti olmadan antrenmanlara gitmekte zorlandığını belirten deneyimli orta saha oyuncusu, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Pescara’da küçük bir evde kalıyordum. Daha sonra Axel Müller ile şehir merkezinde bir daireye taşındım. Antrenmanlara gitmek her gün bir meseleydi. Ya bir takım arkadaşımın yardımını istemem ya da birinin müsait olmasını beklemem gerekiyordu. Babamla birlikte kredi çekip bir araba aldık ama ehliyetim yoktu. Neyse ki arkadaşım kullanıyordu. O günler zordu ama şimdi gururla hatırlıyorum. Bu zorluklar beni güçlendirdi."

"MUSLERA'YA HER ZAMAN MİNNETTAR OLACAĞIM"

Avrupa kariyerinde önemli kulüplerde forma giyen Torreira, Galatasaray’a transfer sürecinde Fernando Muslera’nın etkisine dikkat çekti.

"Muslera'ya her zaman minnettar olacağım. Onun bir telefonuyla hayatım değişti. Neredeyse dört yıldır buradayım ve Galatasaray'a aşık oldum. Bu formayı giymek benim için inanılmaz bir duygu. Gerçekten bu kulüp için yaşıyorum ve oynuyorum."

Kaptanlık görevine getirildiği dönemde Muslera’dan aldığı mesajın kendisi için özel olduğunu da vurgulayan Torreira, "Bana gurur duyduğunu söyledi. Ondan çok şey öğrendim. Sadece harika bir kaleci değil, benim için bir baba gibiydi." dedi.

"VALVERDE'YLE GURUR DUYUYORUM"

Uruguaylı futbolcu, Real Madrid forması giyen Federico Valverde hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.

"Hiç şaşırmıyorum. Real Madrid'de yaptıkları inanılmaz. Ülkem adına onunla gurur duyuyorum."

"BİR GÜN NACİONAL'DE FORMA GİYMEK İSTERİM"

Gelecek hedeflerine de değinen Torreira, çocukluğundan beri taraftarı olduğu Nacional forması giymek istediğini dile getirdi.

"Çocukluğumdan beri Nacional taraftarıyım. Bir gün orada oynamak istiyorum. Bu benim içimde kalan bir hedef."

"ANNEMİN TRİBÜNDE OLMAMASI ÇOK ZOR BİR DURUM"

Hayatındaki en büyük acının annesini kaybetmek olduğunu ifade eden Torreira, "Onun tribünde olmaması çok zor. Ama bir yerden beni izlediğine ve bana güç verdiğine inanıyorum." sözleriyle duygularını dile getirdi.