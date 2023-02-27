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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lucas Torreira, Serie A yolcusu! İtalyan basınından flaş iddia

Bu yaz Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira, İtalyan kulüplerinin gözdesi oldu! Son olarak Milan, Uruguaylı yıldızı renklerine bağlamak için harekete geçti

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  • Lucas Torreira, Serie A yolcusu! İtalyan basınından flaş iddia

    Galatasaray'ın bu yaz Arsenal'den renklerine bağladığı Lucas Torreira, İtalya'da gündemden düşmüyor. 

     
  • Lucas Torreira, Serie A yolcusu! İtalyan basınından flaş iddia

    Uruguaylı futbolcu sarı-kırmızılılarda oynadığı futbolla özellikle Dünya Kupası'ndan sonra artan performansıyla transferin gözdesi oldu. 
  • Lucas Torreira, Serie A yolcusu! İtalyan basınından flaş iddia

    İtalya'da yayın yapan Tuttosport'ta yer alan habere göre, Milan, tecrübeli orta sahayı transfer etmek istiyor.
  • Lucas Torreira, Serie A yolcusu! İtalyan basınından flaş iddia

    Yine habere göre İtalyan devi Torreira'yı Cezayirli orta saha oyuncusu Ismael Bennacer'in alternatifi olarak kadroya katmak istiyor.
  • Lucas Torreira, Serie A yolcusu! İtalyan basınından flaş iddia

    Torreira'nın adı devre arasında da birçok İtalyan ekibiyle anılmış ancak bu transferler gerçekleşmemişti.

     
  • Lucas Torreira, Serie A yolcusu! İtalyan basınından flaş iddia

    Kariyerine sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera gibi ülkesinin Montevideo Wanderers takımında başlayan Torreira, 2014'te İtalya temsilcisi Pescara'ya katıldı. 
  • Lucas Torreira, Serie A yolcusu! İtalyan basınından flaş iddia

    Bir sezon sonra Sampdoria'ya geçen 26 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, 2018'de 26 milyon pound bonservis bedeliyle İngiltere'nin Arsenal takımına transfer oldu.
  • Lucas Torreira, Serie A yolcusu! İtalyan basınından flaş iddia

    Uruguay Milli Takımı'nın formasını 39 kez giyen Torreira, 2020-2021 sezonunu İspanya'nın Atletico Madrid, 2021-2022 sezonunu ise İtalya'nın Fiorentina takımlarında kiralık olarak geçirdi.
  • Lucas Torreira, Serie A yolcusu! İtalyan basınından flaş iddia

    27 yaşındaki yıldız bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maça çıktı ve 1 golün hazırlayıcısı oldu.

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