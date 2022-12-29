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Haberler Magazin Luciano Pavarotti'nin eşi Nicoletta Mantovani: Türkiye beni heyecanlandırıyor - Magazin haberleri
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Luciano Pavarotti'nin eşi Nicoletta Mantovani: Türkiye beni heyecanlandırıyor

2007'de hayata veda eden İtalyan tenor Luciano Pavarotti'nin yapımcı eşi Nicoletta Mantovani, konser için Türkiye'ye geldi. İstanbul'da insanların kendisine çok iyi davrandığını söyleyen Mantovani, "Türkiye beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Yakında tekrar gelmek istiyorum. Bence farklı bakış açılarını yansıtan çok fazla tarihi unsur var" dedi

Luciano Pavarotti'nin eşi Nicoletta Mantovani: Türkiye beni heyecanlandırıyor - Magazin haberleri
AA

Yaşamını 15 yıl önce kaybeden dünyaca ünlü İtalyan tenor Luciano Pavarotti'nin yapımcı eşi Nicoletta Mantovani, 'Luciano Pavarotti Vakfı'nın konseri için İstanbul'a geldi. Eşiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan Mantovani, "Luciano, II. Dünya Savaşı sırasında çocuktu ve savaşın acımasızlığının üstesinden gelmenin tek yolunun müzik olduğunu anlamıştı. Bu yüzden bana, o yıllarda sesi bombaların sesinden daha yüksek olduğu için hep birlikte şarkı söylediklerini anlatırdı" ifadelerini kullandı.

Luciano Pavarotti ile 4 yıl evli kaldığını söyleyen Nicoletta Mantovani, eşi hayattayken günün 24 saatini birlikte geçirdiklerini belirtti. Mantovani, "Sürekli dünyayı dolaştığı için iki günde bir konserimiz oluyordu. Birlikte seyahat ediyor ve her şeyi paylaşıyordu" diye konuştu.

"İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK ŞEY YAPTIK"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) ve çeşitli kurumların etkinliklerine katılarak sevgilerini başkalarıyla da paylaştıklarını dile getiren Mantovani, "Özellikle de ihtiyaç sahibi çocuklar için çok şey yaptık. Çünkü Luciano, II. Dünya Savaşı sırasında çocuktu ve savaşın acımasızlığının üstesinden gelmenin tek yolunun müzik olduğunu anlamıştı. Bu yüzden bana her zaman, o yıllarda sesi bombaların sesinden daha yüksek olduğu için hep birlikte şarkı söylediklerini anlatırdı" ifadelerini kullandı.

U2'nin solisti Bono ile Pavarotti'nin 1995'te düzenlenen yardım konserinde, 'Miss Sarajevo' şarkısını birlikte yorumladığına işaret eden Nicoletta Mantovani, şunları kaydetti: Bosna Hersek'teki savaş mağdurlarına yardım etmek ve bir merkez açmak düşüncesiyle böyle bir konser fikri ortaya çıktı. Birlikte o kadar çok şey yaptık ki kendimi tarif etmem gerekirse, onun yanında olduğum ve ona yardım etmeye çalıştığım tüm işlerde başarılı olduğumu söyleyebilirim, tabii şarkı söylemek dışında. Ben de yeni öğrencilerin özellikle opera dünyasında bir kariyere sahip olmalarına ve yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olarak onun hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyorum. Luciano'nun anısını yeni filmler ve tiyatro prodüksiyonları aracılığıyla yaşatmaya çalışıyoruz. Bu nedenle onun anısına yapılan her şeye gerçekten çok özen gösteriyor, bize öğrettiği gibi yapmaya çalışıyoruz.

"SESİM GERÇEKTEN KÖTÜ AMA MÜZİĞİ SEVİYORUM"

Mantovani, şarkı söylediğinde eşinin pek çok hata bulduğunu ve sesini beğenmediğini aktararak, "Sesim gerçekten kötü ama müziği seviyorum. Bu yüzden çok fazla müzik etkinliği düzenliyorum. Sinemayı da seviyorum. İtalya'da farklı türde filmler çektim. Aynı zamanda ben bir anneyim. Çok güzel bir kızım var ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Pavarotti'nin çok özel bir insan ve harika bir sanatçı olduğunun altını çizen Mantovani, şu ifadeleri kullandı: Seyirci genelde sizin sahte olup olmadığınızı hissediyor. Pavarotti, iyisiyle kötüsüyle hep doğruydu. Hoş olmayan bir şey bile söylese biliyordum ki gerçek buydu. Bu kadar gerçek bir insandı. Sanatçı bir eş olarak çok özel olduğunu düşünüyorum. Bana hayata dair çok şey öğretti. Hayata hep olumlu bakan biriydim. Bana, 'yüksekten uçmaya, olaylara her zaman farklı bir perspektiften bakmaya çalış çünkü bazen sadece aşağı bakar, hep üzgün veya kızgın oluruz. Unutma, her zaman iyiyi aramak zorundasın' derdi.

"KENDİNE ÖZEL BİR SESİ VARDI"

Nicoletta Mantovani, Pavarotti'nin etrafındakilere neşe veren bir insan olduğunu dile getirerek, "Eşsiz, kendine özel bir sesi vardı. Yani onu duyduğunda Bu Pavarotti diyebilirdin. Mükemmel bir diksiyonu vardı. Dili bilmeseniz bile ne dediğini gerçekten anlayabilirdiniz. Söylediği şeyle bir şekilde insanın kalbine ulaşırdı" dedi.

"TÜRKİYE BENİ GERÇEKTEN ÇOK HEYECANLANDIRIYOR"

İstanbul'da insanların kendisine çok iyi davrandığını aktaran Mantovani, şöyle dedi: Şehirde uzun bir yürüyüşe çıktık, akşam yemeği için Türk yemeklerinin yapıldığı bir yerde durduk. Bize karşı çok iyi davrandılar. İtalyanlara çok benzediğini söyleyebilirim, çok açık, çok nazik. Benim için gerçekten harika bir deneyimdi. Ayasofya Camii'yi görmeye gittik ve her küçük ayrıntıyı empati ye anlatan yerel rehberimiz vardı. Sadece yapmak zorunda olduğu için değil severek rehberlik ediyordu. İnsanların içinde gerçek bir samimiyet olduğunu hissedebilirsiniz. Bu nedenle Türkiye beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Yakında tekrar gelmek istiyorum. Bence farklı bakış açılarını yansıtan çok fazla tarihi unsur var.

Nicoletta Mantovani, Türkiye'de de sanatçı dostlarının olduğunu kaydederek, Pavarotti'yi takip eden genç sanatçıların İstanbul'da konser vermesinden dolayı mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Luciano Pavarotti'nin sanatını, ruhunu, ışığını ve repertuvarını genç kuşak uluslararası opera sanatçılarıyla devam ettirmek amacıyla sanatçının vefatından sonra kurulan 'Luciano Pavarotti Vakfı'nın çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Mantovani, genç sanatçılara fark edilme imkanı sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Mantovani, eşinin adını taşıyan bir akademi hayali olduğunun altını çizerek, "Hayalimiz Luciano'nun adını taşıyan bir akademiye sahip olmak. Tabii bu ücretsiz olmalı. Luciano öğrencilere ücretsiz olarak eğitim veriyordu çünkü ona da gençken ücretsiz olarak öğretilmiş. Bu nedenle her zaman Aldığımı geri vermek istiyorum. derdi" diye konuştu.

Fotoğraflar: AA, AP, Splash News

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