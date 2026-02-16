Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Luciano Spalletti'den Osimhen ve Icardi sözleri! - Futbol Haberleri

        Luciano Spalletti'den Osimhen ve Icardi sözleri!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray'a konuk olacak İtalya ekibi Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti, sarı-kırmızılı ekiple maç yapacakları için çok mutlu olduklarını söyledi. İtalyan çalıştırıcı ayrıca Victor Osimhen ve Mauro Icardi'yle ilgili de konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 22:48 Güncelleme: 16.02.2026 - 22:48
        Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti ile Juventus'un ABD'li oyuncusu Weston McKennie, maçın oynanacağı RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        OSIMHEN VE ICARDI SÖZLERİ

        Galatasaray'ın hücum oyuncularından Mauro Icardi ve Victor Osimhen'e değinen Spalletti, "İkisi de son derece güçlü oyuncular. Özellikleri de birbirinden farklı. Her iki oyuncu da birlikte oynadığında iyi bir iş çıkartabilir. İkisi de ansiklopedi gibi bir hücumcunun bilmesi gereken her şeyi biliyor. Ceza sahasında ne yapacaklarını biliyorlar. Birisi kaos oluşturuyor, diğeri de kaostan faydalanıyor. İkisinin de olağanüstü kalitesi var. Çözüm, onları toptan uzak tutmak olacak. Onların kalitesi bize güçlük oluşturabilir." diye konuştu.

        Maçta yaşayabilecekleri zorluklara değinen İtalyan teknik adam, "En ufak bir kararsızlık, karşı takımın avantajına olacak. Sahaya çıktığımızda takım olarak iyi oynamalıyız. Karşı takımın hücumlarını iyi karşılamalıyız. Kendi oyunumuzu oynamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

        İtalya 1. Futbol Ligi'nin 25. haftasında 3-2 yenildikleri Inter maçını geride bırakmaya çalıştıklarını aktaran Spalletti, "Başınıza ne geldiği önemli değil. Önemli olan yaşanan durumla başa çıkabilmek. Biz, 'Nasıl daha iyi olabiliriz ve ilk golü yememeyi nasıl başarırız?' diye düşünüyoruz. Bu bize bağlı bir şey, önemli bir maç oynayacağız. Bu durumdan kurtulmak zorundayız. Elimizdeki bütün enerjiyi buraya sarf etmeliyiz. Daha önceki maçlarda yaşananları buraya taşımamalıyız." şeklinde konuştu.

        "BU TARZ MAÇLAR HERKES İÇİN BİR ÇIKIŞ OLABİLİR"

        Galatasaray maçının kendileri için bir fırsat olabileceğini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Bu tarz maçlar, herkes için bir çıkış olabilir. Maçın genelini düşünmemiz lazım. Olabilecek en doğru noktaları belirlemek lazım. Bazı önlemleri almamız da önemli. Bu tarz maçlarda reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Böyle fırsat maçlarını kariyerimde daha önce yakalamıştım." ifadelerini kullandı.

        "ONLARIN YARI SAHASINDA MAÇI OYNAMAK İSTİYORUZ"

        Galatasaray'ın ön alan baskısına karşı hazır olmaya çalışacaklarını aktaran Spalletti, şunları söyledi:

        "Biz, her şeye hazır olmalıyız. Kendi oyunumuzu oynamalıyız. Galatasaray'ın tercihlerine hazır olmalıyız. Biz, ilk baskıdan kurtulmak için hareket edeceğiz. Biz, oyunumuzu oynamak istiyoruz. Onların yarı sahasında maçı oynamak istiyoruz. Belki yapamayacağız ama niyetimiz bu."

        Galatasaray'ın zorlu bir rakip olduğunu belirten Spalletti, "Bütün güçlüklerin farkındayız. Daha önceki maçlarını izledik. Okan Buruk'u biliyoruz. Ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu biliyoruz. Güçlü bir kişiliği var. Bu düzeyde bir rakiple karşılaşacağımız için mutluyuz. Baskı hissetmiyoruz. Bu maçla hangi düzeyde olduğumuzu göstermemiz lazım. Biz, maça kazanmak için çıkacağız." şeklinde görüş belirtti.

