Luciano Spalletti'den Osimhen ve Icardi sözleri!

OSIMHEN VE ICARDI SÖZLERİ

Galatasaray'ın hücum oyuncularından Mauro Icardi ve Victor Osimhen'e değinen Spalletti, "İkisi de son derece güçlü oyuncular. Özellikleri de birbirinden farklı. Her iki oyuncu da birlikte oynadığında iyi bir iş çıkartabilir. İkisi de ansiklopedi gibi bir hücumcunun bilmesi gereken her şeyi biliyor. Ceza sahasında ne yapacaklarını biliyorlar. Birisi kaos oluşturuyor, diğeri de kaostan faydalanıyor. İkisinin de olağanüstü kalitesi var. Çözüm, onları toptan uzak tutmak olacak. Onların kalitesi bize güçlük oluşturabilir." diye konuştu.