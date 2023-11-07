Ludogorets Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, grubundaki 4. maçında Ludogorets deplasmanına konuk oluyor. Bu sezon söz konusu turnuvada şimdiye dek çıktığı 9 maçı da kazanarak tarihi bir başarı elde eden sarı lacivertliler, hem serisini 10 maça çıkarmak hem de gruptan çıkmayı garantilemek için mücadele edecek. İşte, Ludogorets Fenerbahçe maçı ile ilgili bilgiler...
Ludogorets Fenerbahçe maçı için nefesler tutulmuş durumda. UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda 9 puanla zirvede yer alan temsilcimiz Fenerbahçe, Bulgaristan deplasmanında mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. İşte, zorlu mücadelenin günü, saati ve yayıncı kanalına dair detaylar...
LUDOGORETS FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Ludogorets Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi Ligi H Grubu 4. maçı 9 Kasım Perşembe günü saat 23:00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.
UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU
1- Fenerbahçe / 9 Puan
2- Nordsjaelland / 6 Puan
3- Ludogorets / 3 Puan
4- Spartak Trnava / 0 Puan