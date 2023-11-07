Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ludogorets Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ludogorets FB maçı hangi gün? - Fenerbahçe Haberleri

        Ludogorets Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, grubundaki 4. maçında Ludogorets deplasmanına konuk oluyor. Bu sezon söz konusu turnuvada şimdiye dek çıktığı 9 maçı da kazanarak tarihi bir başarı elde eden sarı lacivertliler, hem serisini 10 maça çıkarmak hem de gruptan çıkmayı garantilemek için mücadele edecek. İşte, Ludogorets Fenerbahçe maçı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 16:56 Güncelleme: 07.11.2023 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ludogorets Fenerbahçe maçı için nefesler tutulmuş durumda. UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda 9 puanla zirvede yer alan temsilcimiz Fenerbahçe, Bulgaristan deplasmanında mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. İşte, zorlu mücadelenin günü, saati ve yayıncı kanalına dair detaylar...

        2

        LUDOGORETS FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

        Ludogorets Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi Ligi H Grubu 4. maçı 9 Kasım Perşembe günü saat 23:00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

        3

        UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU

        1- Fenerbahçe / 9 Puan

        2- Nordsjaelland / 6 Puan

        3- Ludogorets / 3 Puan

        4- Spartak Trnava / 0 Puan

        4

        FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ

        9 Kasım Perşembe

        Ludogorets-Fenerbahçe/23.00

        30 Kasım Perşembe

        Nordsjaelland-Fenerbahçe/23:00

        14 Aralık Perşembe

        Fenerbahçe- Spartak Trnava/20.45

        5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Anne ve kızının öldüğü ilaçlama faciasında iddianame hazırlandı!
        Anne ve kızının öldüğü ilaçlama faciasında iddianame hazırlandı!
        Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Cezası belli oldu!
        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Cezası belli oldu!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü!
        Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü!
        Bu hakemlerle nereye!
        Bu hakemlerle nereye!
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        20 polis son anda kurtuldu!
        20 polis son anda kurtuldu!
        Tekirdağ'da görenler şaşırdı! Lodosla geldi! Kırmızı yosun!
        Tekirdağ'da görenler şaşırdı! Lodosla geldi! Kırmızı yosun!
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Akılalmaz penaltı
        Akılalmaz penaltı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"