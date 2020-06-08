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Dünya koronavirüs tedbirlerini yavaş yavaş kaldırmaya başlarken her sektör kendi 'yeni normalini' oluşturmaya çalışıyor. Salgından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen havacılık sektörü ise turizm sezonunda müşterilerinin kendisini güvende hissetmesi için farklı uygulamaları devreye alıyor.

Bunlardan sonuncusu Alman Lufthansa'da geldi. Lufthansa CEO'su Carsten Spohr, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesine yaptığı açıklamada tüm Almanlara 'eve dönüş garantisi' vereceklerini belirtti. Buna göre bir Almanya vatandaşı Lufthansa ile gittiği ülkede salgının patlak vermesi, sınırların kapatılması veya ateşinin yükselmesi durumunda firma tarafından Almanya'ya geri getirilecek.

Bu açıklama Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın vatandaşları endişelendiren beyanatları üzerine geldi. Maas koronavirüs salgını ilk patlak verdiğinde Almanları yurtdışından ülkeye döndürmek için çalışma yaptıklarını ancak salgının yeniden patlak vermesi durumunda böyle bir çalışmada bulunmayacaklarını açıkladı.

İLK ÇEYREKTE 2.1 MİLYAR EURO ZARAR

Dolayısıyla bu açıklamanın üzerine yurtdışında tatil yapmak isteyen Almanlar planlarını yeniden gözden geçirmeye başladı. İşte Lufthansa CEO'su Spohr oluşan 'ya gittiğim ülkede kısılı kalırsam' endişesini gidermek için 'eve dönüş garantisi' verdi.

Lufthansa koronavirüsün etkisiyle yılın ilk çeyreğinde 2.1 milyar Euro zarar açıkladı. Alman hükümeti zordaki firmaya yardım için 9 milyar Euro'luk bir kurtarma paketi sağladı.