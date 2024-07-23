Lugano- Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano ile kozlarını paylaşıyor. Sarı lacivertliler, Lugano engelini geçmesi durumunda üçüncü eleme turunda Fransız ekibi Lille ile karşılaşacak. Devler Ligi ön eleme maçları öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk hedef, play off turunun ardından Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almak. Peki, "Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?" İşte Lugano - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih...
Lugano - Fenerbahçe maçna sayılı saatler kaldı. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe, ilk resmi maçına çıkıyor. Sarı- lacivertliler, Lugano'yu elemesi durumunda Fransa'nın zorlu takımı Lille ile 3. ön eleme maçı oynayacak. Peki, "Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi ön eleme Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte detaylar...
LUGANO-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu Lugano-Fenerbahçe maçı, 23 Temmuz Salı (bugün) saat 21.30’da başlayacak.
LUGANO-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Lugano-Fenerbahçe maçı D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak.