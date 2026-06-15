Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Luis de la Fuente: Neleri iyileştirmemiz gerektiğini biliyoruz

        Luis de la Fuente: Neleri iyileştirmemiz gerektiğini biliyoruz

        İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 0-0 berabere kaldıkları Yeşil Burun Adaları maçının ardından konuştu. Son vuruşlarda etkisiz olduklarını belirten Fuente, "Yeterince gol fırsatı yarattık ancak son vuruşlarda etkisiz kaldık. Bizim için hiçbir şey değişmedi, ayaklarımız yere basıyor. Neleri iyileştirmemiz gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 22:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Neleri iyileştirmemiz gerektiğini biliyoruz"

        2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Yeşil Burun Adaları'yla 0-0 berabere kalan İspanya'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, mücadeleyi değerlendirdi.

        "MAÇ RİTMİMİZİ YAKALADIĞIMIZDA DAHA İYİ OLACAĞIZ"

        İspanyol teknik adam, "Yeşil Burun Adaları'nın oyun tarzı nedeniyle zor bir maç olacağını biliyorduk. Yeterince gol fırsatı yarattık ancak son vuruşlarda etkisiz kaldık." dedi.

        Deneyimli teknik adam, "Takım, bir sonraki maçta, maç ritmimizi yakaladığımızda daha iyi olacak." sözlerini sarf etti.

        "NELERİ İYİLEŞTİRMEMİZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ"

        Luis de la Fuente, "Bizim için hiçbir şey değişmedi, ayaklarımız yere basıyor. Neleri iyileştirmemiz gerektiğini biliyoruz." açıklamasını yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gaziantep'te sinek istilası

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi kırsal bölgelerinde sinek istilası cep telefonu kamerasına yansıdı. İlaçlama yapılmadığını öne süren süren vatandaşlar Oğuzeli Belediyesi'ne tepki gösterdi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz rahat bir nefes aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz rahat bir nefes aldı
        ABD ile İran anlaşmayı imzaladı
        ABD ile İran anlaşmayı imzaladı
        Aile kavgası ölümle bitti
        Aile kavgası ölümle bitti
        Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!
        Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!
        Husumet sokağa taştı! Defalarca ateş etti
        Husumet sokağa taştı! Defalarca ateş etti
        Yeşil Burun Adaları'ndan sürpriz puan!
        Yeşil Burun Adaları'ndan sürpriz puan!
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!
        İsrail muhalefeti: Netanyhau savaşı kaybetti
        İsrail muhalefeti: Netanyhau savaşı kaybetti
        22 milyar dolarlık dev teklif!
        22 milyar dolarlık dev teklif!
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        "Burası otel değil, ev"
        "Burası otel değil, ev"
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları