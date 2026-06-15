Luis de la Fuente: Neleri iyileştirmemiz gerektiğini biliyoruz

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Yeşil Burun Adaları'yla 0-0 berabere kalan İspanya'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, mücadeleyi değerlendirdi.

"MAÇ RİTMİMİZİ YAKALADIĞIMIZDA DAHA İYİ OLACAĞIZ"

İspanyol teknik adam, "Yeşil Burun Adaları'nın oyun tarzı nedeniyle zor bir maç olacağını biliyorduk. Yeterince gol fırsatı yarattık ancak son vuruşlarda etkisiz kaldık." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Takım, bir sonraki maçta, maç ritmimizi yakaladığımızda daha iyi olacak." sözlerini sarf etti.

"NELERİ İYİLEŞTİRMEMİZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ"

Luis de la Fuente, "Bizim için hiçbir şey değişmedi, ayaklarımız yere basıyor. Neleri iyileştirmemiz gerektiğini biliyoruz." açıklamasını yaptı.