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HaberlerFutbolLuiz Gustavo'dan duygusal veda! Fenerbahçe'den son dakika haberleri

Luiz Gustavo'dan duygusal veda

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan kadrosuna kattığı Luiz Gustavo, eski takımına veda etmek için Fransa'ya döndü. Bu dönüşünde Fransız ekibine veda için kamera karşısına geçen Brezilyalı yıldız, kucağında çocuğuyla birlikte konuştuğu sırada gözyaşlarını tutamadı

Luiz Gustavo

Fenerbahçe, 6 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'dan Luiz Gustavo'yu transfer etmişti. Brezilyalı yıldız Fransız ekibine veda etmek için yeniden Fransa'ya döndü.

Marsilya'nın resmi hesabından paylaşılan veda videosunda geçirdiği 2 yıl için tüm takıma ve taraftarlara teşekkür eden Gustavo'nun kucağında çocuğuyla konuştuğu sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Mavi beyazlı kulübün bu paylaşımının altına Fenerbahçe resmi hesabı da bir yorum yaptı. Yapılan yorumda, "Artık yeni başarılarıyla bizimle, yaşattığı başarılarla da sizin aklınızda kalacak" denildi.

Son kez antrenman tesislerini ziyaret eden Gustavo’nun takım arkadaşlarıyla da oldukça duygusal anlar yaşadığı Fransız basınında yer alırken Gustavo videoda, “Sözlerime nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bu periyotta gösterdikleri sabır ve beraber geçirdiğimiz tüm zaman için Olympique Marsilya’ya teşekkür ediyorum. Bana kattıkları her şey için teşekkür ederim. Her zaman sahada karşılığını vermeye çalıştım” ifadelerini kullandı.

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