Beverly Hills 90210 ve Oz dizileriyle tanınan ünlü oyuncu Luke Perry, hayatını kaybetti. Bir süredir özel bir hastanede felç nedeniyle tedavi altında olan ünlü aktör sevenleri tarafından anılıyor. Peki, Luke Perry kimdir, kaç yaşındadır?

LUKE PERRY KİMDİR? NEDEN VEFAT ETTİ?

Luke Perry 1966 yılında ABD’nin Ohio kentinde doğdu ve 4 mart Pazartesi günü 52 yaşında felç geçirerek hayatını kaybetti. Perry, Beverly Hills 90210 ve Riverdale dizilerinde oynamıştı. Birçok yapımda önemli rollerde yer aldı. Luke Perry’nin ölüm haberi hayranlarını göz yaşlarına boğdu.

Luke Perry, Riverdale dizinin çekimleri için bulunduğu Los Angeles'ta Çarşamba günü hastaneye kaldırılmıştı.

Perry'nin menajeri Arnold Robinson yazılı açıklamasında, Luke Perry'ye hastanede bulunduğu sürece tüm dünyadan gönderilen destek mesajları ve dualar için teşekkür ettiğini söyledi.

Yer aldığı projeler

1990-2000: Beverly Hills, 90210

1992: Buffy vampyrdödaren

1994: 8 Seconds

1996: Normal Life

1997: Det femte elementet

2001-2002: Oz

2001: The Triangle

2002-2004: Jeremiah

2007: Alice Upside Down

2007: John from Cincinnati

2009: Äntligen midsommar!

2010: The Final Storm