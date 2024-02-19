31 Mart gününde yapılacak yerel seçimler yaklaştıkça, tüm partiler il il başkan adaylarını açıklıyor. Bu adaylardan biri olan Lütfü Savaş, şu anda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı görevini yürütüyor ancak Savaş bu sene de CHP'den aday gösterilerek seçimlerdeki yerini aldı. Peki, Lütfü Savaş kimdir? İşte, Lütfü Savaş'ın siyasi geçmişi ve hayatı...