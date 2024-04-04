Luton Town: 0 - Arsenal: 2 | MAÇ SONUCU

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Luton Town'ı 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Emirates Stadı'nda düşme hattındaki Luton Town'ı konuk eden Arsenal, 24. dakikada Martin Odegaard ve 44. dakikada kendi kalesine Daiki Hashioka'nın attığı gollerle galip geldi.

Günün diğer maçında şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, Etihad Stadı'nda ağırladığı Aston Villa'yı Rodri'nin 11, Philip Foden'ın 45+1, 62 ve 69. dakikalarda kaydettiği gollerle 4-1 mağlup etti. Konuk takımın golünü, 20. dakikada Jhon Duran attı.