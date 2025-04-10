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        Haberler Bilgi Spor Lyon - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Lyon - Manchester United maçı hangi kanalda?

        Lyon - Manchester United maçı saat kaçta? Avrupa Ligi Lyon - Manchester United maçı hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı, bu akşam oynanacak dört karşılaşmayla devam ediyor. Bu önemli mücadelelerden biri de Olympique Lyon ile İngiliz devi Manchester United arasında gerçekleşecek. İki takım da yarı finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. Park Olympique Lyonnais Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, "Lyon - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Lyon - Manchester United maçı hangi kanalda?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Lyon - Manchester United mücadelesinin maç saati ve yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 18:55 Güncelleme: 10.04.2025 - 18:55
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        Lyon - Manchester United maçı için nefesler tutuldu. Gecenin en dikkat çeken karşılaşmasında Olympique Lyon, Manchester United karşısında ev sahibi avantajını kullanarak, yarı final kapısını aralamak istiyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Lyon ve Manchester United karşı karşıya getirecek dev maçın, yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'leri taraftarlar tarafından mercek altına alındı. Peki, "Lyon - Manchester United maçı saat kaçta? Avrupa Ligi Lyon - Manchester United maçı hangi kanalda?" İşte Lyon - Manchester United maçı canlı izle ekranı...

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        LYON - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Lyon - Manchester United maçı 10 Nisan Perşembe bu akşam 22.00'de oynanacak.

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        LYON - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

        Park Olympique Lyonnais Stadı'nda oynanacak mücadele TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Manchester United: Onana; Mazraoui, Maguire, Yoro; Dalot, Casemiro, Ugarte, Dorgu; Fernandes, Garnahco; Zirkzee.

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        Lyon: Perri; Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico; Tessmann, Matic; Cherki, Tolisso, Almada; Mikautadze.

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