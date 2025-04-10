Lyon - Manchester United maçı için nefesler tutuldu. Gecenin en dikkat çeken karşılaşmasında Olympique Lyon, Manchester United karşısında ev sahibi avantajını kullanarak, yarı final kapısını aralamak istiyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Lyon ve Manchester United karşı karşıya getirecek dev maçın, yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'leri taraftarlar tarafından mercek altına alındı. Peki, "Lyon - Manchester United maçı saat kaçta? Avrupa Ligi Lyon - Manchester United maçı hangi kanalda?" İşte Lyon - Manchester United maçı canlı izle ekranı...