Kurban Bayramı yaklaşırken, emekli ve memur maaşlarının ödeme takvimi gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca vatandaş, Haziran ayında maaşların bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor. Normal şartlarda memur maaşları her ayın 15’inde ödenirken; emekli maaşları ise 4A, 4B ve 4C kapsamındaki gruplara göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Bayram öncesinde ödemelerde herhangi bir tarih değişikliği olup olmayacağı ise yakından takip ediliyor. Peki, 2025 Haziran memur ve emekli maaşları erken ödenecek mi? İşte, güncel gelişmeler...