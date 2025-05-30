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        Haberler Bilgi Ekonomi Maaşlar erken yatacak mı? Emekli ve memur maaşları Kurban Bayramı nedeniyle öne çekilecek mi? Haziran ayı maaşları erkenden ödenecek mi?

        Maaşlar erken yatacak mı? Emekli ve memur maaşları Kurban Bayramı nedeniyle öne çekilecek mi?

        Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarının ödeme tarihleri vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Milyonlarca kişi, Haziran ayı maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatırılıp yatırılmayacağını merakla bekliyor. Bilindiği üzere, memur maaşları her ayın 15'inde ödenirken; emekli maaşları da 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamında farklı tarihlerde hesaplara geçiyor. Bayram öncesi olası bir tarih değişikliği olup olmayacağı ise hem emekliler hem de memurlar tarafından yakından izleniyor. Peki, 2025 Haziran'da maaşlar erken mi yatacak? İşte konuya dair son bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 11:45 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:45
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        Kurban Bayramı’nın bu yıl 6-9 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek olması, memur ve emekli maaşlarının ödeme tarihlerini yeniden gündeme taşıdı. Her ay belirli bir takvime göre maaşlarını alan vatandaşlar, bayram öncesi bir değişiklik olup olmayacağını merakla takip ediyor. Hatırlanacağı üzere, Ramazan Bayramı döneminde maaşlar öne çekilmemiş ve ödemeler standart tarihlerde gerçekleştirilmişti. Şimdi ise gözler, Kurban Bayramı öncesi yapılacak olası takvim düzenlemesine çevrilmiş durumda. Peki, bu bayramda memur ve emekli maaşları erken yatacak mı? İşte SSK, Bağkur ve memurlar için güncel ödeme takvimi...

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        HAZİRAN EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

        Emekli maaşlarının öne çekileceğine dair bir açıklama henüz bulunmuyor. Kurban Bayramı bu sene 6-9 Haziran arasında idrak edilecek, emekli maaşları ise 17'si ile 26'sı arasında ödeniyor. Ek olarak, bu sene Kurban Bayramı tatilinin uzatılmayacağı da açıklandı. Konuyla ilgili bir gelişme olursa haberimize ekleyeceğiz.

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        HAZİRAN MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

        Memur maaşları, her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Bu sene Kurban Bayramı 6-9 Haziran arasında idrak edilecek ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamasına göre bayram tatili uzatılmayacak. Şu an için memur maaşlarının erkenden yatacağına dair bir açıklama yapılmadı.

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