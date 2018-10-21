İHA'nın haberine göre, Mabel Matiz, konserde, "Fırtınadayım", "Aşk Yok Olmaktır" ve "Öyle Kolaysa" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçıya zaman zaman hayranları da eşlik etti.

Canlı performansıyla yaklaşık iki saat sahnede kalan Mabel Matiz, konser sonunda izleyenlerden büyük alkış topladı.

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