Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in 'Perperişan' adlı şarkısına 'Kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık' gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulunmuş, bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklamada bulunarak Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurmuştu.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Ekim 2025'te hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verilen Mabel Matiz, hâkim karşısına çıktı.

"ÇOCUKLAR VE GENÇLER BENİM HASSAS NOKTAM"

Mabel Matiz savunmasında; “Şarkının yazımında, sosyal medyada iddia edildiği gibi farklı veya olumsuz bir anlam bulunmamaktadır. Bu konuda son derece hassasım ve sanatçı duruşum da ortadadır. Çocuklar ve gençler benim için her zaman özel bir konudur. Bu nedenle bu hususta son derece dikkatliyim. İddia edildiği gibi bir niyetle bu eseri yazmış olmam kesinlikle söz konusu değildir. Yöneltilen suçlamaları ve iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum” dedi.

MABEL MATİZ: HABER GÖNDERME AMAÇLIYDI

Şarkı sözlerinde yetişkin bir bireyden bahsedildiğini söyleyen Mabel Matiz; “Cici bebe ifadesi, Ankara ağzında kullanılan bir deyimdir. “Toy” kelimesi ise ham, deneyimsiz bir bireyi ifade etmektedir. “Sal kuşu hanesine” ifadesi de haber gönderme amacıyla kullanılan geleneksel bir söylemdir. Söz konusu parça, belirli bir cinsiyete veya ilişki biçimine hitap etmemekte; herkes tarafından söylenebilecek, evrensel bir anlatı taşımaktadır. Bu nedenle şarkının bir erkeğin bir kadına ya da bir erkeğin başka bir erkeğe hitabı şeklinde yorumlanması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.