        Haberler Magazin Mabel Matiz, hâkim karşısına çıktı

        Mabel Matiz, hâkim karşısına çıktı

        Şarkıcı Mabel Matiz, 'Perperişan' şarkısının sözlerinde 'müstehcenlik' suçunu işlediği gerekçesiyle hâkim karşısına çıktı. Matiz'in, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava, 27 Mart'a ertelendi

        Giriş: 09.01.2026 - 11:24 Güncelleme: 09.01.2026 - 11:38
        Matiz hâkim karşısına çıktı
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in 'Perperişan' adlı şarkısına 'Kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık' gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulunmuş, bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklamada bulunarak Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurmuştu.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Ekim 2025'te hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verilen Mabel Matiz, hâkim karşısına çıktı.

        "ÇOCUKLAR VE GENÇLER BENİM HASSAS NOKTAM"

        Mabel Matiz savunmasında; “Şarkının yazımında, sosyal medyada iddia edildiği gibi farklı veya olumsuz bir anlam bulunmamaktadır. Bu konuda son derece hassasım ve sanatçı duruşum da ortadadır. Çocuklar ve gençler benim için her zaman özel bir konudur. Bu nedenle bu hususta son derece dikkatliyim. İddia edildiği gibi bir niyetle bu eseri yazmış olmam kesinlikle söz konusu değildir. Yöneltilen suçlamaları ve iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum” dedi.

        MABEL MATİZ: HABER GÖNDERME AMAÇLIYDI

        Şarkı sözlerinde yetişkin bir bireyden bahsedildiğini söyleyen Mabel Matiz; “Cici bebe ifadesi, Ankara ağzında kullanılan bir deyimdir. “Toy” kelimesi ise ham, deneyimsiz bir bireyi ifade etmektedir. “Sal kuşu hanesine” ifadesi de haber gönderme amacıyla kullanılan geleneksel bir söylemdir. Söz konusu parça, belirli bir cinsiyete veya ilişki biçimine hitap etmemekte; herkes tarafından söylenebilecek, evrensel bir anlatı taşımaktadır. Bu nedenle şarkının bir erkeğin bir kadına ya da bir erkeğin başka bir erkeğe hitabı şeklinde yorumlanması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

        "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİ"

        Şarkıcı; "Türkçemiz son derece zengin bir dildir ve birçok kelime farklı anlamlara gelebilmektedir. Ancak ben bu kelimeleri iddia edilen anlamlarda kullanmadım. Halk edebiyatında 'Kuş' kelimesi kısmet anlamına da gelmektedir. Farklı çağrışımları olsa da, benim kastettiğim anlam kesinlikle iddia edilen hususlar değildir. Eserde, gözü kara bir âşığın aşkının büyüklüğünden kaynaklanan ifadeler kullanılmıştır. Sanatın, dilin zenginliği ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NDAN RAPOR TALEP EDİLDİ

        Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, suça konu 'müstehcenlik' iddiası taşıyan, sanık tarafından paylaşılan şarkı ve sözlerinin müstehcen, küçüklerin maneviyatları ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olup olmadığına yönelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’ndan rapor aldırılmasını talep etti.

        Talebi kabul eden mahkeme, duruşmayı 27 Mart’a erteledi.

        #mabel matiz
