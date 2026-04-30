        Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısı nedeniyle 'müstehcenlik'ten cezalandırılması talep edildi

        Mabel Matiz'in 'müstehcenlik'ten cezalandırılması talep edildi

        'Perperişan' şarkısının sözleri nedeniyle 'müstehcenlik' gerekçesiyle yargılanan Mabel Matiz hakkında savcı ceza talep etti. Ünlü şarkıcının avukatlarının süre istemesi üzerine dava 8 Mayıs'a ertelendi

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 15:09
        Cezalandırılması talep edildi

        ANKA'nın haberine göre; Mabel Matiz sahne adıyla bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında açılan 'müstehcenlik' davasının üçüncü duruşması görüldü. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanatçı katılmazken, taraf avukatları yer aldı.

        Davada esas hakkındaki mütalaasına açıklayan savcı, 'Perperişan' isimli şarkının sözlerinde 'bedensel ve ruhsal metaforlarla cinsel çağrışımlar yapıldığı' ve 'cinsel birleşmeye yönelik betimlemeler bulunduğu' değerlendirmesini yaptı. Söz konusu içeriğin genel ahlaka aykırı olduğu ve çocukların da erişebileceği platformlarda yayımlandığı ifade edilerek, Mabel Matiz'in cezalandırılması talep edildi.

        Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma için süre talebinde bulundu. Mahkeme, bu talebi kabul ederek, duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi.

        Matiz hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

        Matiz'e yurt dışı yasağı
        Matiz'e yurt dışı yasağı
