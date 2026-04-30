ANKA'nın haberine göre; Mabel Matiz sahne adıyla bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında açılan 'müstehcenlik' davasının üçüncü duruşması görüldü. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanatçı katılmazken, taraf avukatları yer aldı.

Davada esas hakkındaki mütalaasına açıklayan savcı, 'Perperişan' isimli şarkının sözlerinde 'bedensel ve ruhsal metaforlarla cinsel çağrışımlar yapıldığı' ve 'cinsel birleşmeye yönelik betimlemeler bulunduğu' değerlendirmesini yaptı. Söz konusu içeriğin genel ahlaka aykırı olduğu ve çocukların da erişebileceği platformlarda yayımlandığı ifade edilerek, Mabel Matiz'in cezalandırılması talep edildi.

Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma için süre talebinde bulundu. Mahkeme, bu talebi kabul ederek, duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi.

Matiz hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.