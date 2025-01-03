Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor MAÇ BAŞLIYOR! Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes Euroleague maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Euroleague'de Türk derbisi! Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        THY EuroLeague'in 19. haftada temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Türk derbisi öncesi, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının tarihi ve saati gündemi meşgul etmeye başladı Peki, "Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Euroleague Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının tarihi ve maç saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 19:08 Güncelleme: 03.01.2025 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İki ekip bu sezon Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague'de olmak üzere 3 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda ikisini Fenerbahçe Beko kazanırken 1 mücadelede ise üstün gelen taraf Anadolu Efes oldu. Peki, "Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes Euroleague maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte detaylar...

        2

        FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?

        Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı 3 Ocak Cuma günü saat 20.45'te karşı karşıya gelecek.

        3

        FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

        4

        BU SEZONKİ 4'ÜNCÜ RANDEVU

        İki ekip bu sezon Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague'de olmak üzere 3 kez karşılaştı.

        Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesini Anadolu Efes 83-82 kazanırken, Fenerbahçe Beko Süper Lig'deki müsabakayı 86-72, THY EuroLeague'in ikinci haftasında deplasmanda oynanan karşılaşmayı da 83-78 kazandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        Cenaze töreninde değişiklik
        Cenaze töreninde değişiklik
        İmzaya kaldı! İstanbul'a geliyor
        İmzaya kaldı! İstanbul'a geliyor
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        Hastaneye giderken takside doğurdu
        Hastaneye giderken takside doğurdu
        İsrail doğrudan savaşa hazırlanıyor
        İsrail doğrudan savaşa hazırlanıyor
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        3 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        3 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Rize'de heyecan sürüyor!
        Rize'de heyecan sürüyor!
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Özel okullarda zam sınırı belli oldu
        Özel okullarda zam sınırı belli oldu
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        İhracatta tarihi rekor
        İhracatta tarihi rekor
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 öneri!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 öneri!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası