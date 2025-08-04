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        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 4 AĞUSTOS 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maç fikstürü

        Bugünkü maçlar 4 Ağustos Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Maç programı 4 Ağustos Pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araştırılıyor. Yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Bugün Liverpool ile Athletic Bilbao hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Öte yandan Afrika Uluslar Şampiyonası, Rusya Premier Ligi, İsveç Allsvenskan, Finlandiya Veikkausliiga, Gürcistan 1. Ligi, Sırbistan 1. Ligi, Rusya 1. Ligi, Faroe Adaları 1. Ligi, Polonya 1. Ligi'nde önemli maçlar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 4 Ağustos 2025 maç fikstürü ile bu akşam oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 11:04 Güncelleme: 04.08.2025 - 11:04
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        1

        Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 4 Ağustos Pazartesi maç programı belli oldu. Bu akşam Afrika Uluslar Şampiyonası, Rusya Premier Ligi, İsveç Allsvenskan, Finlandiya Veikkausliiga, Gürcistan 1. Ligi, Sırbistan 1. Ligi, Rusya 1. Ligi, Faroe Adaları 1. Ligi, Polonya 1. Ligi’nde önemli maçlar oynanacak. Yeni sezona hazırlık maçları kapsamında Liverpool ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 4 Ağustos 2025 Bugün oynanacak maçlar ve saatleri...

        2

        MAÇ PROGRAMI 4 AĞUSTOS 2025: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Hazırlık Maçları

        14:00 Daegu FC-Barcelona

        19:00 Liverpool-Athletic Bilbao (TRT Spor)

        3

        Afrika Uluslar Şampiyonası

        17:00 Nijer-Gine

        20:00 Uganda-Cezayir

        22:00 Hearts-Aberdeen

        4

        Rusya Premier Ligi

        20:00 Rubin Kazan-PFC Sochi

        Scottish Premiership

        22.00 Hearts-Aberdeen

        5

        İsveç Allsvenskan

        20:00 IFK Göteborg-Degerfors

        6

        Finlandiya Veikkausliiga

        18:00 Ilves-Gnistan

        19:00 HJK Helsinki-Inter Turku

        7

        Gürcistan 1. Ligi

        20:00 Dinamo Batumi-Dinamo Tiflis

        Sırbistan 1. Ligi

        19:00 Jedinstvo Ub-Trayal Krusevac

        8

        Rusya 1. Ligi

        20.00 Rotor Volgograd-Yenisey Krasnoyarsk

        Faroe Adaları 1. Ligi

        18:00 FC Suduroy-HB Torshavn

        9

        Polonya 1. Ligi

        20:00 GKS Tychy-Wisla Krakow

        10

        Brezilya Serie A

        5 Ağustos Salı 02:00 Santos-Juventude

        Şili Primera Ligi

        5 Ağustos Salı 01:00 Univ. de Chile-Cobresal

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