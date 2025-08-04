Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 4 Ağustos Pazartesi maç programı belli oldu. Bu akşam Afrika Uluslar Şampiyonası, Rusya Premier Ligi, İsveç Allsvenskan, Finlandiya Veikkausliiga, Gürcistan 1. Ligi, Sırbistan 1. Ligi, Rusya 1. Ligi, Faroe Adaları 1. Ligi, Polonya 1. Ligi’nde önemli maçlar oynanacak. Yeni sezona hazırlık maçları kapsamında Liverpool ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 4 Ağustos 2025 Bugün oynanacak maçlar ve saatleri...