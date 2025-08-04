Bugünkü maçlar 4 Ağustos Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Maç programı 4 Ağustos Pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araştırılıyor. Yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Bugün Liverpool ile Athletic Bilbao hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Öte yandan Afrika Uluslar Şampiyonası, Rusya Premier Ligi, İsveç Allsvenskan, Finlandiya Veikkausliiga, Gürcistan 1. Ligi, Sırbistan 1. Ligi, Rusya 1. Ligi, Faroe Adaları 1. Ligi, Polonya 1. Ligi'nde önemli maçlar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 4 Ağustos 2025 maç fikstürü ile bu akşam oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri...
Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 4 Ağustos Pazartesi maç programı belli oldu. Bu akşam Afrika Uluslar Şampiyonası, Rusya Premier Ligi, İsveç Allsvenskan, Finlandiya Veikkausliiga, Gürcistan 1. Ligi, Sırbistan 1. Ligi, Rusya 1. Ligi, Faroe Adaları 1. Ligi, Polonya 1. Ligi’nde önemli maçlar oynanacak. Yeni sezona hazırlık maçları kapsamında Liverpool ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 4 Ağustos 2025 Bugün oynanacak maçlar ve saatleri...
MAÇ PROGRAMI 4 AĞUSTOS 2025: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Hazırlık Maçları
14:00 Daegu FC-Barcelona
19:00 Liverpool-Athletic Bilbao (TRT Spor)
Afrika Uluslar Şampiyonası
17:00 Nijer-Gine
20:00 Uganda-Cezayir
22:00 Hearts-Aberdeen
Rusya Premier Ligi
20:00 Rubin Kazan-PFC Sochi
Scottish Premiership
22.00 Hearts-Aberdeen
İsveç Allsvenskan
20:00 IFK Göteborg-Degerfors
Finlandiya Veikkausliiga
18:00 Ilves-Gnistan
19:00 HJK Helsinki-Inter Turku
Gürcistan 1. Ligi
20:00 Dinamo Batumi-Dinamo Tiflis
Sırbistan 1. Ligi
19:00 Jedinstvo Ub-Trayal Krusevac
Rusya 1. Ligi
20.00 Rotor Volgograd-Yenisey Krasnoyarsk
Faroe Adaları 1. Ligi
18:00 FC Suduroy-HB Torshavn
Polonya 1. Ligi
20:00 GKS Tychy-Wisla Krakow