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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague MAÇ SONUCU: Alba Berlin: 70 - Anadolu Efes: 86 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Alba Berlin: 70 - Anadolu Efes: 86

        THY EuroLeague'in 7. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Alba Berlin'i 86-70 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 00:05 Güncelleme: 01.11.2024 - 00:05
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        Anadolu Efes, Berlin'de şov yaptı!
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        Anadolu Efes, EuroLeague 7’nci hafta karşılaşmasında Alman temsilcisi Alba Berlin’e konuk oldu. Çekişmeli geçen mücadeleyi Anadolu Efes, 70-86 skorla kazandı. Karşılaşmanın en skorer ismi Alba Berlin oyuncusu 24 sayıyla Hermannsson oldu. Efes'te ise 16 sayı ile Nwora oldu.

        Anadolu Efes, EuroLeague’in 8’inci haftasında evinde Monaco’yu konuk edecek. Alba Berlin ise Sırp temsilcisi Kızılyıldız’a konuk olacak.

        SALON: Uber Arena

        HAKEMLER: Milan Nedovic, Marcin Kowalski, Stefan Calic

        ALBA BERLİN: Procida 10, Hermannsson 24, Olinde 5, Bean 3, Williams 16, McDowell-White 5, Nufer 1, Schneider, Samar 2, Dörries, Rapieque 4

        ANADOLU EFES: Ercan Osmani 2, Nwora 16, Thompson 9, Bryant 10, Poirier, 3 Beaubois 14, Smits 6, Johnson Jr, Doğuş Özdemiroğlu 10, Hollatz, Oturu 16, Willis

        1’İNCİ PERİYOT: 19-25

        DEVRE: 35-51

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 52-68

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