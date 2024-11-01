MAÇ SONUCU: Alba Berlin: 70 - Anadolu Efes: 86

Anadolu Efes, EuroLeague 7’nci hafta karşılaşmasında Alman temsilcisi Alba Berlin’e konuk oldu. Çekişmeli geçen mücadeleyi Anadolu Efes, 70-86 skorla kazandı. Karşılaşmanın en skorer ismi Alba Berlin oyuncusu 24 sayıyla Hermannsson oldu. Efes'te ise 16 sayı ile Nwora oldu.

Anadolu Efes, EuroLeague’in 8’inci haftasında evinde Monaco’yu konuk edecek. Alba Berlin ise Sırp temsilcisi Kızılyıldız’a konuk olacak.