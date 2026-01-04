Habertürk
        STBL MAÇ SONUCU: Anadolu Efes - Mersin Spor: 93-80

        MAÇ SONUCU: Anadolu Efes - Mersin Spor: 93-80

        Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi 14'üncü hafta maçında Mersin Spor'u 93-80 mağlup etti.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 15:06 Güncelleme: 04.01.2026 - 15:06
        Anadolu Efes evinde kazandı!
        Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi’nde Mersin Spor’u konuk ettiği maçta ilk bölümü 23-16 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci çeyreğinde de üstün oyununu sürdüren lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 52-43’lük skor avantajıyla girdi. Üçüncü çeyrekte Mersin Spor’un farkı azaltma çabasına rağmen Anadolu Efes, final periyoduna 72-67 önde girdi. Mücadele Anadolu Efes’in 93-80’lik üstünlüğüyle son buldu.

        SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

        HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Musa Kazım Çetin

        ANADOLU EFES: Jordan Loyd 8, Saben Lee 9, Brice Dessert 19, David Mutaf 22, Ercan Osmani 9, Şehmus Hazer 3, Pj Dozier 8, Cole Swider 13, Erkan Yılmaz 2, Kai Jones, Rüzgar Fenemen.

        MERSİN SPOR: Anthony Cowan 8, Cruz 11, Ergi Tırpancı 4, Jackson White 13, Alexandre Chassang 4, Gabriel Olaseni 13, Justin Cobbs 14, Ronald March 9, Harun Apaydın 4, Koray Çekici.

        1’İNCİ PERİYOT: 23 - 16

        DEVRE: 52 - 43

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 72-67

        Artvin'de çığ altında kalan çobanları arama çalışmaları sürüyor

        Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde dün sabah saatlerinde meydana gelen çığ felaketinin ardından sabah saatlerinde tekrar başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

