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        Haberler Spor Voleybol MAÇ SONUCU: Arkas Spor: 1 - Ziraat Bankkart: 3 - Voleybol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Arkas Spor: 1 - Ziraat Bankkart: 3

        Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Ziraat Bankkart, konuk olduğu Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti ve seriyi 2-0 kazanarak finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 19:41 Güncelleme: 16.04.2025 - 19:41
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        Ziraat Bankkart final biletini aldı!
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        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 yendi.

        Ziraat Bankkart, serinin ikinci maçını da kanarak finale yükseldi.

        Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

        Hakemler: Hakkı Demiralay, Necmi Avcı

        Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Zenger, Ulaş Onur Topbaşlı, Aleksey Atilla Öztire)

        Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, (Berkay Bayraktar, Zeka Çağatay Kır, Hilmi Şahin, Faik Samet Güneş)

        Setler: 10-25, 21-25, 29-27, 19-25

        Süre: 116 dakika

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