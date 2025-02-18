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        Haberler Spor Voleybol MAÇ SONUCU: Arkas Spor: 3 - Ziraat Bankkart: 0 - Voleybol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Arkas Spor: 3 - Ziraat Bankkart: 0

        Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Arkas Spor, konuk olduğu Ziraat Bankkart'ı 3-0 mağlup etti ve dörtlü finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 19:15 Güncelleme: 18.02.2025 - 19:15
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        Arkas Spor set vermeden yarı finalde!
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        Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Arkas Spor, deplasmanda Ziraat Bankkart'ı 3-0 yenerek organizasyonda dörtlü finale yükseldi.

        Arkas Spor'un yarı finaldeki rakibi, Fenerbahçe Medicana-Spor Toto eşleşmesinin kazananı olacak.

        Salon: TVF Ziraat Bankkart

        Hakemler: Yavuz Akdemir, İbrahim Ünal

        Ziraat Bankkart: Anderson, Ter Maat, Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Clevenot (Berkay Bayraktar, Stern, Hilmi Şahin, Zeka Çağatay Kır)

        Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Gökçen Yüksel, Burakhan Tosun (Zenger, Melih Sıratça, Ulas Onur Topbaşlı)

        Setler: 20-25, 20-25, 23-25

        Süre: 89 dakika

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