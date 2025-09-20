MAÇ SONUCU: EVS: 0 - Benfica: 3
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Portekiz ekibi Benfica'nın başına geçen Teknik Direktör Jose Mourinho, ilk maçında deplasmanda AVS'yi 3-0 mağlup etti.
Giriş: 20.09.2025 - 22:04 Güncelleme: 20.09.2025 - 22:04
Portekiz Premier Lig'in 5. haftasında Benfica yeni hocası Jose Mourinho ile deplasmanda AVS ile karşılaştı.
45+3. dakikada Heorhii Sudakov'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Benfica, 59. dakikada Vangelis Pavlidis'in penaltıdan ve 64. dakikada Franjo Ivanovic'in attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 galip tamamladı.
Mourinho böylece ilk maçından 3 puanla ayrıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ