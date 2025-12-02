Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Medicana: 0 - Halkbank: 3 - Voleybol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Medicana: 0 - Halkbank: 3

        Efeler Ligi 8. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında konuk ettiği Halkbank'a 3-0 yenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 19:05 Güncelleme: 02.12.2025 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe Medicana evinde mağlup!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Efeler Ligi 8. haftasında Fenerbahçe Medicana, evinde karşılaştığı Halkbank'a 3-0 mağlup oldu.

        Salon: TVF Burhan Felek

        Hakemler: Yavuz Akdemir, Tuncay Sevim

        Fenerbahçe Medicana: Earvin Ngapeth, Chinenyeze Barthelemy, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Fabian Drzyzga, Burutay Subaşı (L), Caner Dengin (L), Mirza Lagumdzija, Halit Kurtuluş, Macion França, Mustafa Cengiz, Julia Alberto Gmez Glvez, Kaan Gürbüz, Mehmet Buğra Akarsu

        Başantrenör: Slobadan Kovac

        Halkbank: Matey Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Marek Sotola, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Berk Dilmenler, Yunus Emre Tayaz, Arda Bostan

        Başantrenör: Radostin Stoytchev

        Setler: 20-25, 24-26, 16-25

        Süre: 1 saat 25 dakika

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"