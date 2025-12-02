MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Medicana: 0 - Halkbank: 3
Efeler Ligi 8. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında konuk ettiği Halkbank'a 3-0 yenildi.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Yavuz Akdemir, Tuncay Sevim
Fenerbahçe Medicana: Earvin Ngapeth, Chinenyeze Barthelemy, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Fabian Drzyzga, Burutay Subaşı (L), Caner Dengin (L), Mirza Lagumdzija, Halit Kurtuluş, Macion França, Mustafa Cengiz, Julia Alberto Gmez Glvez, Kaan Gürbüz, Mehmet Buğra Akarsu
Başantrenör: Slobadan Kovac
Halkbank: Matey Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Marek Sotola, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Berk Dilmenler, Yunus Emre Tayaz, Arda Bostan
Başantrenör: Radostin Stoytchev
Setler: 20-25, 24-26, 16-25
Süre: 1 saat 25 dakika