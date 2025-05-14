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        Haberler Spor Basketbol STBL MAÇ SONUCU: Karşıyaka: 77 - Anadolu Efes: 95 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Karşıyaka: 77 - Anadolu Efes: 95

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, konuk olduğu Karşıyaka'yı 95-77 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 21:15 Güncelleme: 14.05.2025 - 21:15
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        Anadolu Efes erteleme maçında galip!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, deplasmanda Karşıyaka'yı 95-77 yendi.

        Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

        Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Özge Şentürk Bayraktar, Duhan Köyiçi

        Karşıyaka: Ozan Yılmaz 10, Hollins 5, Smith 17, Mert Celep 5, Muhsin Yaşar 10, Eylem Eminoğlu, Hakan Sayılı 7, Maxhuni 18, Mehmet Efe Demirel 2, Suleiman 1, Yalın Yıldız 2

        Anadolu Efes: Nwora 31, Thompson 7, Dozier 12, Burak Can Yıldızlı 4, Oturu 8, Bryant 9, Rıdvan Öncel, Smits 11, Doğuş Özdemiroğlu 8, Erkan Yılmaz 2, Willis 3

        1.⁠ ⁠Periyot: 16-29

        Devre: 32-55

        3.⁠ ⁠Periyot: 57-82

        Diskalifiye: 34.57 Willis (Anadolu Efes)

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