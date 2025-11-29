Habertürk
        MAÇ SONUCU: Manchester City: 3 - Leeds United: 2

        MAÇ SONUCU: Manchester City: 3 - Leeds United: 2

        İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City, sahasında Leeds United'ı 3-2 mağlup etti.

        Giriş: 29.11.2025 - 21:01 Güncelleme: 29.11.2025 - 21:01
        Manchester City son nefeste kazandı!
        İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, sahasında Leeds United'ı 3-2 mağlup etti.

        Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 1 ve 90+1. dakikalarda Phil Foden ile 25. dakikada Josko Gvardiol atarken, konu takımın golleri 49. dakikada Dominic Calvert-Lewin ve 68. dakikada Lukas Nmecha'dan geldi.

        Manchester City bu galibiyetle puanını 25 yaptı, düşme hattındaki Leeds United ise 11 puanda kaldı.

