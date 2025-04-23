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        Haberler Spor Futbol Fransa MAÇ SONUCU: Nantes: 1 - PSG: 1 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Nantes: 1 - PSG: 1

        Fransa Ligue 1'in 29. haftasında şampiyon PSG, konuk olduğu Nantes ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından PSG'nin ligdeki 10 maçlık galibiyet serisi son buldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 00:29 Güncelleme: 23.04.2025 - 00:29
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        PSG'nin serisi sona erdi!
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        Fransa Ligue 1'in 29. haftasında şampiyon PSG, deplasmanda Nantes'ın konuğu oldu.

        Stade de la Beaujoire'de oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı.

        Karşılaşmanın ilk golü 33. dakikada PSG forması giyen Vitinha'dan geldi. Bu gol ile birlikte ilk devre PSG'nin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı 83. dakikada Douglas Augusto skoru 1-1'e getirdi ve kalan dakikalarda başka gol çıkmadı.

        MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

        Bu sonuç ile birlikte PSG'nin ligdeki 10 maçlık galibiyet serisi son buldu. PSG, ligde 78 puan lider durumda.

        Nantes ise 31 puan ile düşme hattının 4 puan üzerinde 14. sırada yer aldı.

        Ligde gelecek hafta PSG, sahasında Nice'i ağırlayacak. Nantes, Toulouse'u konuk edecek.

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