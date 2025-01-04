MAÇ SONUCU: On Hotels Alanya Belediyespor: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3
SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk olduğu On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi.
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu
Hakemler: Burhan İlhan, Sadık Canyurt
On Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Ahmetcan Büyükgöz, Uğur Kılınç (Burak Çevik, Fatih Yörümez, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlan, Halil Kurtuluş, İsmail Koçak )
Galatasaray HDI Sigorta: Patry, Zaytsev, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Atanasov, Doğukan Ulu (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Aykut Acar, Kovar, Muzaffer Yönet, Oğuzhan Karasu)
Setler: 25-22, 20-25, 16-25, 26-24, 13-15
Süre: 146 dakika (33, 28, 29, 35, 21)