İtalya Serie A nın 10. haftasında Ivan Juric in ekibi Roma, evinde Paolo Vanoli nin y&ouml;netimindeki Torino yu 1-0 mağlup etti. DYBALA TARİHE GE&Ccedil;Tİ Roma Olimpiyat Stadyumu nda oynanan ma&ccedil;ta Roma nın gol&uuml;n&uuml; 20. dakikada Paulo Dybala kaydetti. Paulo Dybala, bu gol ile birlikte Serie A kariyerindeki 125. gol&uuml;n attı ve lig tarihinin en golc&uuml; &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; Arjantinli oyuncusu oldu. Hernan Crespo 153, Gabriel Batistu ise 183 gol ile Paulo Dybala nın &ouml;n&uuml;nde bulunuyor. Gonzalo Higuain ise 125 gol ile Paulo Dybala ile aynı sırayı paylaşıyor. ZEKİ &Ccedil;ELİK 90 DAKİKA OYNADI Roma da forma giyen milli futbolcu Zeki &Ccedil;elik, ilk 11 de başladığı ma&ccedil;ta 90 dakika sahada kaldı.İnternetten canlı futbol izleyin Bu sonu&ccedil;la birlikte ligde 3 ma&ccedil; aradan sonra galip gelen Roma puanını 13 e y&uuml;kseltirken, Torino 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki ma&ccedil; haftasında Roma deplasmanda Hellas Verona ile karşılaşırken, Torino evinde Fiorentina ile karşılaşacak.