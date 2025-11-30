MAÇ SONUCU: Sarıyer: 1 - Bandırmaspor: 0
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sarıyer, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti
Trendyol 1. Lig 15. hafta maçında Sarıyer sahasında Bandırmaspor'u ağırladı.
Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Sarıyer'e galibiyeti getiren golü 83. dakikada penaltıdan Adrien Regattin attı.
Bu sonuçla birlikte Sarıyer 14 puana yükselirken, ligde 7 maç sonra mağlup olan Bandırmaspor 23 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Sarıyer deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Bandırmaspor ise Bodrumspor'u konuk edecek.