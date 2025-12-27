Habertürk
        Haberler Spor Basketbol STBL MAÇ SONUCU: TOFAŞ: 92 - Bahçeşehir Koleji: 82 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: TOFAŞ: 92 - Bahçeşehir Koleji: 82

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında TOFAŞ, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 92-82 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 00:16 Güncelleme: 27.12.2025 - 00:16
        TOFAŞ, 2025'i galibiyetle tamamladı!
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta açılış maçında TOFAŞ, evinde Bahçeşehir Koleji'ni 92-82 mağlup etti.

        Salon: TOFAŞ

        Hakemler: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Özge Şentürk Bayraktar

        TOFAŞ: Perez 17, Tolga Geçim 7, Blazevic 14, Whaley 12, Lewis 17, Yiğitcan Saybir 4, Thomasson 2, Özgür Cengiz 5, Emirhan Serbest, Besson 14

        Bahçeşehir Koleji: Mitchell 9, Cavanaugh 17, Homesly 5, Kenan Sipahi 4, Hale 6, Flyn 16, İsmet Akpınar 9, Williams 10, Kopriciva 2, Göktuğ Baş 4

        1. Periyot: 17-22

        Devre: 37-44

        3. Periyot: 62-68

        5 faulle çıkan: 39.49 Williams (Bahçeşehir Koleji)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 24 Aralık 2025 (Libya Heyetini Taşıyan Uçak Düştü)

        Libya heyetini taşıyan uçak düştü. Özel'den asgari ücret açıklaması. "Süreçte geri adım yok" vurgusu. DEM Parti heyetinden ziyaret turu. Gediz nehrinde kuraklık ve kirlilik. Yapay Zeka işinizden edebilir. Halep çatışmasının ardından ateşkes. Dijital Medya

