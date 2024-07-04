Macaristan Başbakanı Orban'ın Rusya ziyareti: AB Konseyi Başkanı Michel tepki gösterdi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a, "AB dönem başkanlığının AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur." sözleriyle tepki gösterdi.

Michel, X sosyal medya hesabından AB dönem başkanlığını yürüten Macaristan'ın Başbakanı Orban'ın Moskova'ya yapacağı resmi temaslara ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda AB Konseyi'nin Ukrayna'nın yanında olduğunu vurgulayan Michel, "AB dönem başkanlığının AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur. AB Konseyi'nin tutumu nettir: Rusya saldırgan, Ukrayna ise kurbandır. Ukrayna ile ilgili hiçbir tartışma Ukrayna olmadan yapılamaz." ifadelerini kullandı.

AB üyesi ülkeler arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını 1 Temmuz’da devralan Macaristan’ın Başbakanı Orban'ın yarın Moskova'ya resmi ziyaret düzenleyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceği basına yansımıştı. Orban, dönem başkanlığını üstlendikten sonra ilk dış ziyaretini Ukrayna’nın başkenti Kiev'e yapmış, burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenksiy ile görüşmüştü. AB-Rusya ilişkileri, 2014'de Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının ardından gerilemiş ve 2022'de Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla maslahatgüzarlık seviyesine indirilmişti.