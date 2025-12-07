Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'ye gelecek
Macaristan Başbakanı Orban ve beraberindeki üst düzey heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye gelecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın yarın Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini duyurdu.
Macaristan Başbakanı Orban ve beraberinde üst düzeyin heyetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geleceğini duyuran İletişim Başkanı Duran, Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 7. Toplantısı'nın gerçekleşeceğini söyledi.
Duran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceği ziyarette, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacaktır.
Ayrıca, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik muhtelif anlaşmaların imzalanması öngörülmektedir."